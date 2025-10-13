Advierte JD Vance de ´dolorosos´ despidos

WASHINGTON.- El vicepresidente JD Vance advirtió el domingo que habrá recortes más profundos en la fuerza laboral federal cuanto más se prolongue el cierre del gobierno de Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre para cientos de miles de personas que ya están suspendidas temporalmente sin sueldo en medio del obstinado estancamiento en el Congreso.

Vance señaló que, en un momento en que el cierre federal se encuentra en su duodécimo día, los nuevos recortes serían "dolorosos", incluso cuando dijo que el gobierno del presidente Donald Trump trabaja para asegurar que las fuerzas armadas reciban su pago esta semana y que se preserven algunos servicios para los estadounidenses de bajos ingresos, incluida la asistencia alimentaria.

De todas formas, cientos de miles de trabajadores del gobierno han sido suspendidos temporalmente en los últimos días y, en un documento judicial el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto indicó que más de 4.000 empleados federales pronto serían despedidos en relación con el cierre.

"Cuanto más tiempo dure esto, más profundos serán los recortes", advirtió Vance en "Sunday Morning Futures" de Fox News. "Para ser claros, algunos de estos recortes van a ser dolorosos. Esta no es una situación que disfrutemos. No es algo que estemos esperando con ansias, pero los demócratas nos han repartido una baraja bastante difícil".

Los sindicatos laborales ya han presentado una demanda para detener la enérgica medida de la oficina de presupuesto de Trump, que va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre gubernamental, avivando aún más las tensiones entre los republicanos que controlan el Congreso y la minoría demócrata.

El cierre comenzó el 1 de octubre, luego de que los demócratas rechazaran una solución de financiamiento a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro de gastos médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La expiración de esos subsidios a fin de año derivará en aumentos mensuales de costos para millones de personas.

Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que primero el gobierno debe reabrir.

Por ahora prácticamente no hay negociaciones. Sin ceder en sus posiciones como siempre, los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes se acusaron mutuamente el domingo en presentaciones en "Fox News Sunday".

"Hemos dejado claro repetidamente que nos sentaremos con cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar", manifestó el líder demócrata de la cámara baja, Hakeem Jeffries. "Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Es lamentable que hayan adoptado un enfoque de ´a mi manera o nada´".

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, culpó a los demócratas y dijo que "parecen no preocuparse" por el dolor que está causando el cierre.