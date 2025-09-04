Supervivientes de Epstein piden acciones al Congreso

Sobrevivientes del abuso sexual de Jeffrey Epstein se hicieron escuchar el miércoles en el Capitolio, donde presionaron a los legisladores para que obliguen a que se divulguen documentos relacionados con la investigación de tráfico sexual del difunto financiero y arremetieron contra los intentos del presidente Donald Trump por desestimar el asunto como una "farsa".

En una conferencia de prensa en el césped del Capitolio, entre cientos de simpatizantes y cánticos de "liberen los archivos", las mujeres compartieron —algunas por primera vez en público— cómo fue que la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, las atrajo hacia el círculo del financiero. Exigieron que el gobierno federal sea transparente y rinda cuentas por lo que tuvieron que soportar durante su adolescencia.

Fue una postura impactante en momentos en que los impulsos para que se divulguen los documentos de la investigación alcanzan un punto crucial en Washington. Los legisladores se debaten sobre la manera en que el Congreso debería adentrarse en la saga de Epstein, mientras que Trump —quien en un principio se expresó a favor de la transparencia durante su campaña— ha estado desestimando el asunto como una "farsa demócrata".

"No importa lo que hagan, esto va a seguir", dijo Trump el miércoles. "Realmente, creo que es suficiente".

Pero en el Capitolio, las sobrevivientes y al menos uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, no estuvieron de acuerdo. Algunas de las mujeres hicieron un llamado al mandatario para que apoye su causa.