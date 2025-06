Violó la ley hospital de Texas

Un hospital de Texas, que envió varias veces a casa a una mujer que estaba sangrando y con dolor sin poner fin a su embarazo no viable y potencialmente mortal, violó la ley, según una investigación federal recién publicada.

Los hallazgos del gobierno, que no se habían reportado previamente, representan una pequeña victoria para Kyleigh Thurman, de 36 años, quien finalmente perdió parte de su sistema reproductivo después de ser dada de alta sin ninguna ayuda del servicio de urgencias de su ciudad natal por su peligroso embarazo ectópico.

Sin embargo, una nueva política anunciada el martes por el gobierno estadounidense ha puesto en duda la supervisión del Gobierno federal sobre los hospitales que niegan abortos de emergencia a mujeres, incluso cuando están en riesgo de infección grave, pérdida de órganos o hemorragia severa.

Thurman había esperado que la investigación del gobierno federal, que emitió un informe en abril tras concluir su indagación el año pasado, enviara un mensaje claro de que los embarazos ectópicos deben ser tratados por hospitales en Texas, que tiene una de las prohibiciones de aborto más estrictas del país.

“No quería que nadie más tuviera que pasar por esto”, dijo Thurman en una entrevista con The Associated Press desde su casa en Texas esta semana. “Pongo mucha de la responsabilidad en el estado de Texas y en los legisladores y políticos que desencadenaron esta cadena de eventos”.





Incertidumbre sobre el acceso a abortos de emergencia

A mujeres de todo el país se les han negado abortos de emergencia para sus embarazos potencialmente mortales después de que los estados implementaron rápidamente restricciones al aborto en respuesta a un fallo de 2022 de la Corte Suprema federal, que incluye a tres designados por el presidente Donald Trump.

La guía emitida por el gobierno del expresidente Joe Biden en 2022 fue un esfuerzo por preservar el acceso a abortos de emergencia en casos extremos en los que las mujeres experimentaban emergencias médicas. Ordenó a los hospitales, incluso a aquellos en estados con restricciones severas, que proporcionaran abortos en esos casos de emergencia. Si los hospitales no cumplían, estarían violando una ley federal y arriesgaban perder algunos fondos federales.

El martes, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la agencia federal responsable de hacer cumplir la ley e inspeccionar hospitales, anunciaron que revocarían la guía de la era Biden sobre abortos de emergencia.

La ley, que requiere que los médicos proporcionen tratamiento estabilizador, fue una de las pocas formas en que Thurman pudo responsabilizar al servicio de urgencias después de que no recibió ninguna ayuda del personal de Ascension Seton Williamson en Round Rock, Texas, en febrero de 2023, unos meses después de que Texas promulgara su estricta prohibición del aborto.





Un embarazo ectópico no tratado

El personal del servicio de urgencias observó que los niveles hormonales de Thurman habían disminuido, no se veía un embarazo en su útero y una estructura bloqueaba sus trompas de Falopio, todos los cuales son signos reveladores de un embarazo ectópico, que es cuando un feto se implanta fuera del útero y no tiene espacio para crecer. Si no se trata, los embarazos ectópicos pueden romperse, causando daño a los órganos, hemorragia o incluso la muerte.

Sin embargo, Thurman fue enviada a casa y se le dio un folleto sobre el aborto espontáneo para su primer embarazo. Regresó tres días después, aún sangrando, y se le administró un medicamento inyectado destinado a terminar el embarazo, pero ya era demasiado tarde. Días después, volvió a presentarse en el servicio de urgencias, desangrándose porque el óvulo fertilizado que crecía en las trompas de Falopio de Thurman las había roto. Se sometió a una cirugía de emergencia que le removió parte de su sistema reproductivo.

CMS lanzó su investigación sobre cómo Ascension Seton Williamson manejó el caso de Thurman a finales del año pasado, poco después de que ella presentara una queja. Los investigadores concluyeron que el hospital no le proporcionó un examen médico adecuado, incluyendo una evaluación con un ginecólogo. El hospital violó la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, que requiere que los servicios de urgencias proporcionen tratamiento estabilizador a todos los pacientes. Thurman estaba “en riesgo de deterioro de su salud y bienestar como resultado de una condición médica no tratada”, dijo la investigación en su informe, que se publicó el mes pasado.

SANCIONES PARA MÉDICOS Y PERSONAL HOSPITALARIO

Médicos y expertos legales han advertido que las restricciones al aborto, como la que promulgó Texas, han desalentado al personal de urgencias de abortar embarazos peligrosos y no viables, incluso cuando la vida de una mujer está en peligro. Las apuestas son especialmente altas en Texas, donde los médicos enfrentan hasta 99 años de prisión si son condenados por realizar un aborto ilegal. Los legisladores en el estado están considerando una ley que eliminaría las sanciones penales para los médicos que proporcionen abortos en ciertas emergencias médicas.

“Vemos pacientes con abortos espontáneos a quienes se les niega atención, desangrándose en estacionamientos. Vemos pacientes con embarazos no viables a quienes se les dice que continúen hasta el término”, dijo Molly Duane, abogada del Centro de Derechos Reproductivos que representó a Thurman. “Esto no es, tal vez, lo que algunas personas pensaron que serían las prohibiciones del aborto, pero esta es la realidad”.

El gobierno de Biden advirtió rutinariamente a los hospitales que necesitan proporcionar abortos cuando la salud de una mujer está en peligro, e incluso demandó a Idaho por su ley estatal que inicialmente prohibía casi todos los abortos, a menos que la vida de una mujer estuviera en riesgo.