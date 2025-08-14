Patrullarán 24/7 agentes federales

Mientras un cauteloso Washington aguardaba, la Casa Blanca prometió un aumento de las tropas de la Guardia Nacional y de los oficiales federales en las calles de la capital del país las 24 horas del día a partir del miércoles, días después del anuncio sin precedentes del presidente Donald Trump de que su administración tomaría el control de la seguridad en la ciudad durante al menos un mes.

La alcaldesa demócrata de la ciudad y la jefa de policía enmarcaron la medida como un beneficio para la seguridad pública, aunque dijeron que hay pocos datos concretos sobre cuál podría ser un final exitoso de la operación. El presidente republicano ha dicho que el crimen en la ciudad estaba en niveles de emergencia que solo tal intervención federal podría solucionar, incluso cuando los líderes del Distrito de Columbia señalaron estadísticas que muestran que el crimen violento está en su nivel más bajo en 30 años después de un fuerte aumento hace dos años.

Durante dos días, pequeños grupos de oficiales federales se ha visto en áreas dispersas de la ciudad. Eso está a punto de cambiar, dice la administración.

Se esperaba una presencia "significativamente mayor" de miembros de la guardia la noche del miércoles, y los agentes federales estarán presentes las 24 horas del día en lugar de principalmente por la noche, según la Casa Blanca. Cientos de agentes federales y policías de la ciudad que patrullaron las calles la noche del martes realizaron 43 arrestos, en comparación con unas dos docenas la noche anterior.

En un vecindario, se pudo ver a oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, del FBI y de la Policía de Parques de Estados Unidos registrando el auto de un automovilista que estaba estacionado justo fuera de un estacionamiento legal comiendo comida que compró para llevar y para dejar a un amigo. A dos cuadras de distancia, agentes de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza se reunieron en un estacionamiento antes de salir a patrullar.

En otras partes de la ciudad, incluidas aquellas con populares puntos de vida nocturna, las patrullas federales eran más difíciles de encontrar. En el National Mall, había poca actividad policial, aparte de las patrullas de la Policía de Parques que detuvieron a un taxista cerca del Monumento a Washington.

A diferencia de otros estados y ciudades de Estados Unidos, la ley le otorga a Trump el poder de tomar el control de la policía de Washington hasta por 30 días. Extender su poder sobre la ciudad por más tiempo requeriría la aprobación del Congreso, y eso podría ser difícil frente a la resistencia demócrata.

Una variedad de

infracciones son el objetivo

Los arrestos realizados por 1.450 oficiales federales y locales en toda la ciudad incluyeron aquellos por sospecha de conducir bajo la influencia de alguna sustancia, entrada ilegal, así como una orden de arresto por asalto con un arma mortal, según la Casa Blanca. Se incautaron siete armas de fuego ilegales.

El presidente tiene pleno control de la Guardia Nacional, pero hasta la noche del martes, los miembros de la guardia aún no habían sido asignados a una misión específica, según un funcionario que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato. Se esperaba que hasta 800 soldados fueran movilizados en un papel de apoyo a la aplicación de la ley, aunque exactamente en qué forma aún está por determinarse.

La iniciativa también incluye despejar campamentos para personas sin hogar, ha dicho Trump. La Policía de Parques ha retirado decenas de tiendas de campaña desde marzo y planeaba retirar dos más esta semana, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Se ofrece a las personas la oportunidad de ir a refugios y recibir tratamiento para la adicción, si es necesario, pero aquellos que se nieguen podrían ser multados o encarcelados, dijo la funcionaria.

Las autoridades de la ciudad dijeron que están haciendo más espacio disponible en los refugios y aumentando su alcance.

El crimen violento ha

disminuido en el distrito

El esfuerzo federal se produce incluso después de una disminución en el crimen violento en la capital del país, una tendencia que los expertos han visto en ciudades de todo Estados Unidos desde un aumento durante la pandemia de coronavirus.

En promedio, el nivel de violencia en Washington sigue siendo mayor que los promedios en tres docenas de ciudades analizadas por el Consejo de Justicia Criminal, dijo el presidente y director general del grupo, Adam Gelb.

La jefa de policía Pamela Smith dijo durante una entrevista con la filial local de Fox que el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad ha perdido casi 800 oficiales. Indicó que el aumento del número de agentes federales en las calles ayudaría a llenar ese vacío, al menos por ahora.