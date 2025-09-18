Reformarían proceso a delincuentes juveniles

La Cámara de Representantes aprobó el martes una legislación que reformaría cómo se procesan los jóvenes que cometen delitos en el Distrito de Columbia, mientras los republicanos del Congreso mostraban su respaldo a los esfuerzos del presidente Donald Trump por ejercer más control federal en la capital de la nación.

Una de las leyes, llamada “Ley de Crímenes de DC”, reduciría la edad de un delincuente juvenil en el distrito federal de 24 a 18 años y requeriría que las sentencias penales sean al menos tan largas como los mínimos obligatorios para adultos, anulando la política local de D.C. También exigiría que el fiscal general del distrito establezca un sitio web público que publique estadísticas sobre actos criminales juveniles.

La ley fue aprobada con 240 votos a favor y 179 en contra, con 30 demócratas uniéndose a los republicanos en apoyo.

Una segunda ley, la Ley de Reforma de Sentencias Juveniles de D.C., fue aprobada por un margen más estrecho de 225-203, con ocho demócratas respaldando la medida y un republicano —el representante Thomas Massie de Kentucky— votando en contra.

Massie fue el único republicano que se opuso a ambos proyectos.

El debate sobre las leyes de D.C. surge mientras la autonomía del distrito está siendo desafiada de maneras no vistas desde la aprobación de la Ley de Autonomía de 1973. Miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes federales patrullan las calles de la ciudad, gracias a una orden de emergencia de Trump que ya ha expirado. Los republicanos han aplaudido la intervención y criticado cómo se administra la ciudad.

La ciudad presentó una demanda impugnando esa intervención de la Guardia Nacional. Tarde el martes, la administración presentó un documento solicitando que se niegue una orden judicial temporal solicitada por el distrito y que se desestime el caso, en parte porque la alcaldesa ha reconocido el éxito de las acciones. Veintitrés estados se pronunciaron a favor de la administración y 22 apoyan al distrito.

Aun así, las leyes tienen un futuro incierto en el Senado, donde se necesitaría algún apoyo demócrata. Los demócratas han criticado la intervención agresiva de Trump en la gobernanza y los asuntos de la ciudad y han defendido la capacidad de los residentes de la capital de la nación para autogobernarse.

La representante Jasmine Crockett, demócrata de Texas, denunció que Trump está “atacando constantemente lo que los republicanos solían llamar un gobierno pequeño y decidiendo ser el gobierno más grande que se pueda encontrar. Es verdaderamente vergonzoso”.

Crockett agregó que creía que las acciones de la Casa Blanca y de los republicanos de la Cámara son “solo un precursor, un precursor de todo lo que él quiere hacer en otras ciudades lideradas por minorías.” Los republicanos han argumentado que la Constitución explícitamente designa a la zona como un distrito federal y han ofrecido una variedad de razones por las cuales el Congreso debería ejercer su autoridad por encima del gobierno local.

Hablando en el pleno durante el debate sobre la ley de delincuencia juvenil, el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, enfatizó que las pautas más estrictas serían para “delitos graves, incluido el asesinato”. Agregó que la definición de un menor en D.C. es “siete años más alta” que en otras ciudades.

Los defensores de la justicia penal cuestionaron por qué la Cámara se involucraría en los asuntos del Distrito, especialmente en temas de justicia penal que han sido estudiados e investigados.