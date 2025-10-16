Avión del secretario de Defensa de EU aterriza de emergencia en Reino Unido

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la sede de la OTAN, en Bruselas. El avión del Secretario de Defensa Pete Hegseth realizó un aterrizaje no programado en Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas mientras volaba de regreso a Estados Unidos tras una reunión de la OTAN. Todas las personas que iban a bordo están a salvo, informó el Pentágono.

El avión aterrizó "basado en procedimientos estándar", afirmó el portavoz de la agencia, Sean Parnell, en una publicación en X.

Después de que Hegseth salió de Bruselas, rastreadores de vuelo de código abierto detectaron que su C-32 perdió altitud y comenzó a emitir una señal de emergencia.

Ningún miembro del cuerpo de prensa del Pentágono viajaba con Hegseth, como era la práctica habitual con secretarios de defensa anteriores.