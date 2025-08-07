Subasta EU lujoso yate ruso incautado

Estados Unidos ha iniciado la subasta del yate Amadea, valorado en 325 millones de dólares, siendo esta la primera venta de un barco de lujo ruso incautado desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

La subasta, que cierra el 10 de septiembre, se produce mientras el presidente Donald Trump busca aumentar la presión sobre el líder ruso Vladímir Putin para que ponga fin a la guerra. Estados Unidos ha dicho que trabaja con aliados para presionar a los oligarcas rusos, algunos de los cuales son cercanos a Putin y cuyos yates han sido incautados, con el fin de obligarlo a detener el conflicto.

El yate, de 106 metros (348 pies) de largo, fue incautado hace tres años y actualmente está atracado en San Diego. Fue construido a medida por la empresa alemana Lürssen en 2017. Diseñado por François Zuretti, la embarcación cuenta con un interior con extensos trabajos en mármol, ocho camarotes, salón de belleza, spa, gimnasio, helipuerto, piscina y ascensor. Puede alojar a 16 invitados y 36 miembros de la tripulación.

Determinar la verdadera propiedad del Amadea ha sido un tema de controversia debido a un opaco rastro de fideicomisos y empresas fantasma. El yate está registrado en las Islas Caimán y es propiedad de Millemarin Investments Ltd., también con sede en las Islas Caimán.

Estados Unidos sostiene que Suleiman Kerimov, economista y expolítico ruso sancionado por Estados Unidos en 2018 por presunto lavado de dinero, es el propietario del yate. Por su parte, Eduard Khudainatov, expresidente y director ejecutivo de Rosneft, la empresa estatal rusa de petróleo y gas, quien no ha sido sancionado, afirma ser el propietario.

Los fiscales estadounidenses afirman que Khudainatov es un prestanombres destinado a ocultar al verdadero propietario del yate, Kerimov. El litigio sobre la verdadera propiedad del barco está en curso.

Un representante de Khudainatov dijo el miércoles, en un comunicado enviado por correo electrónico, que la venta planificada del yate es "impropia y prematura" ya que Khudainatov está apelando un fallo de decomiso.