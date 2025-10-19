Afecta al mercado laboral represión migratoria en EU

WASHINGTON.- María limpiaba escuelas en Florida por 13 dólares la hora. Cada dos semanas, recibía un sueldo de 900 dólares de su empleador, un contratista. No mucho, pero suficiente para cubrir el alquiler de la casa que ella y su hijo de 11 años comparten con cinco familias, además de la electricidad, un teléfono celular y comestibles.

En agosto, todo se acabó.

Cuando se presentó al trabajo una mañana, su jefe le dijo que ya no podía trabajar allí. El gobierno del presidente Donald Trump había cancelado el programa de permiso de permanencia temporal —conocido como "parole"— de su antecesor Joe Biden, que otorgaba permisos de trabajo legal a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, como ella.

"Me siento desesperada", dijo María, de 48 años, quien pidió el anonimato para hablar de su terrible experiencia por temor a ser detenida y deportada. "No tengo para comprar nada. Mi cuenta tiene 5 dólares. Me quede sin nada".

La drástica represión migratoria de Trump ha dejado sin trabajo a extranjeros como María y sacudido la economía y el mercado laboral estadounidenses. Y esto sucede en un momento en que la contratación ya se deteriora debido a la incertidumbre sobre las erráticas políticas comerciales de Trump.

Los inmigrantes realizan trabajos que la mayoría de los estadounidenses nativos no hacen —limpiar casas, recolectar tomates, pintar cercas—, y por menos dinero. Pero también aportan las habilidades técnicas y el espíritu emprendedor que han convertido a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial.

Trump ataca la inmigración desde ambos extremos del espectro: deporta a trabajadores con bajos salarios y desalienta a los extranjeros calificados a que lleguen con su talento a Estados Unidos.

Y tiene como objetivo la afluencia de trabajadores extranjeros que alivió la escasez de mano de obra y la presión alcista sobre los salarios y los precios en un momento en que la mayoría de los economistas pensaban que controlar la inflación requeriría tasas de interés altísimas y una recesión —un destino que Estados Unidos evitó en 2023 y 2024.

´Necesitamos a esta gente"

Goodwin Living, una organización sin fines de lucro en Alexandria, Virginia —que ofrece viviendas para adultos mayores, atención médica y servicios de hospicio—, tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos luego que el gobierno de Trump les canceló sus permisos de trabajo. A los haitianos se les había permitido trabajar bajo el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos y habían obtenido ascensos en Goodwin.

"Ese fue un día muy, muy difícil para nosotros", dijo Rob Liebreich, su director general. "Fue realmente lamentable tener que despedirnos de ellos, y todavía tenemos dificultades para cubrir esas vacantes".