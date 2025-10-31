Familias militares están en incertidumbre económica

WASHINGTON.- El cierre del gobierno está teniendo un fuerte impacto mental en las familias militares del país, dejándolas sin saber de semana a semana si sus cheques de pago llegarán.

Alicia Blevins, cuyo esposo es un infante de marina, declaró que ve a un psicólogo en gran parte debido a la incertidumbre constante.

"No siento que tenga las herramientas para lidiar con esto", expresó Blevins, de 33 años, quien vive en Camp Lejeune, una base de marines cerca de la costa de Carolina del Norte. "No quiero descargar todo esto sobre mi esposo. Él tiene hombres a su cargo. Ya tiene suficiente con lo que lidiar".

Aunque la administración Trump ha encontrado formas de pagar a las tropas dos veces desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, el proceso ha estado lleno de ansiedad para muchos estadounidenses en uniforme y sus seres queridos. Ambas veces, quedaron en suspenso hasta el último minuto.

Cuatro días antes de que los cheques de pago debieran salir el 15 de octubre, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono usar "todos los fondos disponibles" para asegurar que los militares reciban su dinero. Con el próximo día de pago acercándose el viernes, la Casa Blanca confirmó el miércoles que había encontrado el dinero.

La administración Trump planea mover alrededor de 5.300 millones de dólares de varias cuentas, con aproximadamente 2.500 millones provenientes de la ley de recortes de impuestos y gastos que Trump firmó este verano.

Pero la búsqueda de fondos solo puede durar un tiempo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó el domingo en "Face the Nation" de CBS que el gobierno pronto se quedará sin manera compensar al ejército y que para el 15 de noviembre, las tropas "no podrán recibir su pago".

"Ni siquiera nos toman en cuenta, para nada"

La incertidumbre ha estado alimentando el resentimiento entre las familias de los aproximadamente dos millones de miembros del servicio activo, miembros de la Guardia Nacional y reservistas. Hay un refrán común de que los militares están siendo usados como peones.

Pero Jennifer Bittner, cuyo esposo es un oficial del ejército, señaló que eso le da demasiado crédito al Congreso.

"Para ser usado como peón te tienen que tomar en cuenta", comentó Bittner, de 43 años, de Austin, Texas. "Y ni siquiera nos toman en cuenta, para nada".

Reservistas solicitan el pago de los ejercicios

Los ejercicios mensuales de fin de semana para muchos reservistas también han sido cancelados, eliminando una parte del pago que puede ser de varios cientos de dólares cada mes, según activistas. Además de ayudar con las hipotecas y otras facturas, el dinero de los ejercicios es utilizado por algunos reservistas para cubrir primas de seguro de salud militar, apuntó John Hashem, director ejecutivo de la Reserve Organization of America, un grupo de defensa.