Ordenará Trump intervención federal en Chicago y Baltimore

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que ordenará la intervención de las fuerzas de seguridad federales para combatir el crimen en Chicago y Baltimore, a pesar de la firme oposición de los funcionarios estatales y locales en ambas ciudades.

Cuando los reporteros en el Despacho Oval le preguntaron sobre el envío de tropas de la Guardia Nacional a Chicago, Trump respondió: “Vamos a entrar”, pero añadió: “No dije cuándo”.

“Tengo una obligación”, dijo el presidente. “Esto no es algo político”.

Trump ya envió tropas de la Guardia Nacional a Washington y federalizó la fuerza policial de la capital del país. Más recientemente, ha mencionado que planea movimientos similares en otras ciudades, particularmente aquellas gobernadas por funcionarios demócratas.

El presidente elogió a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, por trabajar con las fuerzas federales, pero criticó al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, quien ha dicho que el crimen en Chicago no requiere intervención federal.

“Si el gobernador de Illinois llamara, me llamara, me encantaría hacerlo”, manifestó Trump. “Ahora, lo vamos a hacer de todos modos. Tenemos el derecho de hacerlo”.

Pritzker calificó los comentarios de Trump de llamarlo para pedir ayuda como “desequilibrados”.

“No, no llamaré al presidente para pedirle que envíe tropas a Chicago”, dijo en su oficina del centro de Chicago. “Ya he dejado eso claro”.

El estado recibió su primer contacto sobre la intervención federal el sábado, cuando el jefe de la Policía Estatal de Illinois recibió una llamada de Gregory Bovino, jefe del sector de El Centro, California, de la Patrulla Fronteriza, en la que le dijo que agentes de inmigración vendrían a Chicago, según Pritzker. El gobernador dijo que no se ofrecieron más detalles.

Pritzker instó a los residentes a cuidar de sus vecinos, y a grabar y compartir interacciones con agentes federales.