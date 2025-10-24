Presencia de la Guardia en Washington, D.C. divide opiniones entre habitantes

WASHINGTON, DC.- Los soldados y aviadores se pararon en la parte trasera de la miniván negra y prepararon sus armas: bolsas de basura negras y recogedores con mango rojo, y se dirigieron al parque que rodea el centro recreativo.

Para el contingente de la Guardia Nacional de Washington, D.C., desplegado en la capital de la nación, fue su proyecto de embellecimiento número 119 desde que la unidad fue convocada en agosto como parte de la intervención federal de las fuerzas del orden decretada por el presidente Donald Trump. Sus labores han incluido limpiar grafitis en parques, recoger basura y renovar un centro recreativo. Existen planes para que colaboren en un programa de lectura escolar en un área de la ciudad que suele estar desatendida.

Los cientos de elementos de la Guardia Nacional que siguen desplegados en la ciudad, algunos de ellos armados, inquietan a algunos residentes, que ven en ellos la manifestación de un exceso presidencial en la aplicación de la ley. Y aunque existe una profunda desconfianza sobre los motivos del despliegue en general, otras personas ven con cierta aprobación la presencia de la Guardia en Washington, especialmente el enfoque de su contingente local en los esfuerzos de mejora comunitaria.

"Estoy contento con la ayuda", dijo Sabir Abdul, de 68 años, un residente que suele limpiar la basura y los desechos en el parque que rodea el Centro Recreativo Fort Stevens, en el noroeste de D.C. "Tienen sus propias vidas, pero ahora están aquí, ayudándonos".

Los sentimientos encontrados sobre el despliegue de la Guardia han obligado a las autoridades locales a encontrar un equilibrio entre oponerse a lo que consideran una flagrante violación de la ya limitada autonomía de la ciudad y el reconocimiento de que al distrito le viene bien la ayuda que, al menos el contingente de la Guardia Nacional de D.C., ha estado proporcionando.

El viernes se escuchará una demanda presentada por el fiscal general de D.C. en la que impugna el despliegue, como parte de una ola de acciones legales en distintas ciudades que enfrentan sus propias intervenciones federales de los organismos de aplicación de la ley.

Cientos de efectivos de la Guardia Nacional han permanecido en Washington, D.C., desde que Trump emitió una orden de emergencia en agosto para iniciar lo que, según él, era una misión de lucha contra el crimen que también incluyó la toma del departamento de policía local por las fuerzas federales. La orden expiró el mes pasado, pero los aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional de D.C. y ocho estados permanecen en la ciudad, y la mayoría de los contingentes han dicho que planean retirarse para finales de noviembre.