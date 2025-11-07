Intensifican negociaciones por reapertura del gobierno

WASHINGTON.- Las negociaciones bipartidistas para reabrir el gobierno se intensificaron el jueves mientras los legisladores de ambos partidos sienten una creciente urgencia por aliviar la crisis aeroportuaria, liberar pagos a los trabajadores del gobierno y restaurar la ayuda alimentaria para millones de personas. Sin embargo, una resolución aún parece lejana en medio de desacuerdos internos sobre la mejor manera de poner fin a 37 días de cierre gubernamental.

Los senadores demócratas, que han votado 14 veces en contra de una reapertura del gobierno, se reunieron nuevamente el jueves. Los moderados han estado impulsando un plan para aprobar una serie de iniciativas de gasto y aceptar la oferta de los republicanos de votar en una fecha posterior sobre la extensión a los subsidios de atención médica que expiran el 1 de enero.

Pero otros miembros de la bancada demócrata se oponen firmemente a ese plan, argumentando que los sólidos resultados del partido en las elecciones del martes demuestran que los votantes quieren que continúen con su lucha hasta que los republicanos cedan y acuerden extender los créditos fiscales de salud, como lo han exigido desde el principio.

Una votación sobre los subsidios de salud "tiene que significar algo", afirmó el miércoles el senador Bernie Sanders, un independiente que se une a los demócratas. "Eso significa un compromiso por parte del presidente de la Cámara de Representantes, de que estaría a favor de la iniciativa, de que el presidente la promulgará".

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dejó en claro el jueves que no planea apoyar ningún acuerdo sobre un proyecto de ley relacionado con los créditos fiscales de salud, o siquiera comprometerse a un llevar a cabo una votación. Muchos republicanos se opondrían firmemente a una extensión.

Cuando se le preguntó si la Cámara garantizaría una votación sobre la extensión a los subsidios en caso de que el Senado llegue a un acuerdo, Johnson declaró el jueves: "No le prometo nada a nadie".

La clara negativa de Johnson fue un revés para los negociadores. El senador Gary Peters, uno de los demócratas moderados involucrados en las negociaciones, señaló que sus comentarios eran "un problema significativo".

"Tenemos que asegurarnos de contar con un acuerdo que pueda obtener un amplio apoyo", expresó Peters.

Mientras las conversaciones avanzan lentamente, el impacto del cierre se profundiza. La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) anunció el miércoles sus planes para reducir en un 10% el tráfico aéreo en 40 mercados de alto volumen a partir del viernes con el objetivo de mantener la seguridad ante la escasez de personal. Millones de personas ya se han visto afectadas por al suspensión de programas gubernamentales y la falta de pagos, y se tiene previsto que la cifra de afectados aumente a medida que se acerca una nueva fecha de pago la próxima semana.

Demócratas divididos tras victorias electorales

Los senadores demócratas enfrentan sus propias presiones, tanto de los sindicatos impacientes por que termine el cierre, como de grupos aliados que quieren que se mantengan firmes. Muchos consideran los contundentes triunfos demócratas en las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey como una validación de su estrategia de mantener el gobierno cerrado hasta que se aborden el tema de los subsidios de atención médica.

"Sería muy extraño que el pueblo estadounidense se haya pronunciado, apoyando a los demócratas que defienden y luchan por ellos, y que en cuestión de días nos rindamos sin haber logrado ninguna de las cosas por las que hemos estado luchando", dijo el senador Chris Murphy.

Schumer aún no se ha pronunciado, pero le ha pedido repetidamente a Trump que se siente con los demócratas, aunque eso parece poco probable.