FAA reduce tráfico aéreo en 10% en 40 mercados de alto volumen

Un letrero colocado cerca de la zona de control de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el miércoles 5 de noviembre de 2025.
  • Por: Agencia AP
  • 06 / Noviembre / 2025 -
WASHINGTON.- Un letrero colocado cerca de la zona de control de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el miércoles 5 de noviembre de 2025.  La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de "alto volumen" a partir de la mañana del viernes para mantener la seguridad durante el actual cierre del gobierno.

