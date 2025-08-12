Anuncian fusión BradyPlus e Imperial Dade

Anuncian fusión BradyPlus e Imperial DadeLa empresa regiomontana mantiene participación en la compañía combinada. La transacción espera expandir alcance geográfico y capacidad de servicio.
BradyPlus e Imperial Dade anunciaron un acuerdo definitivo para fusionarse, refirió Femsa en un comunicado.
La empresa regiomontana dijo que mantiene actualmente una participación minoritaria de BradyPLUS y seguirá como inversionista en la compañía combinada con aproximadamente 19%, y tendrá representación en el consejo.
BradyPLUS es un proveedor de productos y soluciones de limpieza y saneamiento, servicios de alimentos y empaque industrial en Estados Unidos.
Imperial Dade es un distribuidor de empaques para servicios de alimentos, suministros de limpieza comercial, equipos de limpieza y empaques industriales en los Estados Unidos.
Femsa dijo que apoyó la transacción, la cual espera expanda el alcance geográfico de la compañía combinada y aumente la capacidad para servir a sus clientes.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre en los próximos meses.