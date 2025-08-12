Anuncian fusión BradyPlus e Imperial Dade

BradyPlus e Imperial Dade anunciaron un acuerdo definitivo para fusionarse, refirió Femsa en un comunicado.

La empresa regiomontana dijo que mantiene actualmente una participación minoritaria de BradyPLUS y seguirá como inversionista en la compañía combinada con aproximadamente 19%, y tendrá representación en el consejo.

BradyPLUS es un proveedor de productos y soluciones de limpieza y saneamiento, servicios de alimentos y empaque industrial en Estados Unidos.

Imperial Dade es un distribuidor de empaques para servicios de alimentos, suministros de limpieza comercial, equipos de limpieza y empaques industriales en los Estados Unidos.

Femsa dijo que apoyó la transacción, la cual espera expanda el alcance geográfico de la compañía combinada y aumente la capacidad para servir a sus clientes.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre en los próximos meses.