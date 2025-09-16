Creen que decisiones personales mantienen la gente en la pobreza

La mayoría de los adultos en Estados Unidos piensa que las elecciones personales son un factor importante en la pobreza y la falta de vivienda, según una nueva encuesta, mientras que son menos los que culpan a la falta de apoyo gubernamental.

Sin embargo, poco más de la mitad cree también que el gobierno gasta muy poco en aquellos que lo necesitan, según muestra la nueva encuesta de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

La encuesta se realiza en un momento en que la falta de vivienda va en aumento, mientras funcionarios de todo el país, incluido el presidente republicano Donald Trump, impulsan el desalojo de campamentos donde viven personas sin hogar. Al mismo tiempo, se espera que la ley de recortes de impuestos y gastos del Partido Republicano, firmada por Trump en julio, reduzca los beneficios para las personas con ingresos bajos.

“Parece que la gente está un poco dividida”, señaló Bruce Meyer, profesor de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago, que ayudó a elaborar y analizar la encuesta. “Creo que la gente probablemente se da cuenta, al menos en parte, de la complejidad de lo que lleva a la gente a tener problemas en términos de sus circunstancias económicas. Y creo que mucha gente es generosa de corazón y ayudará a los demás y piensa que el gobierno también debería hacerlo, incluso cuando los individuos no son completamente inocentes”.

FALTA DE VIVIENDA Y POBREZA, UN PROBLEMA CRECIENTE

La mayoría de los adultos en Estados Unidos, el 68%, dice que la pobreza ha aumentado en el conjunto del país en los últimos 25 años, mientras que el 19% cree que se ha mantenido en el mismo nivel y alrededor del 12% ve que ha disminuido.

Quienes viven en zonas urbanas, como Dwayne Byrd, residente de Baltimore de 60 años, son más propensas a decir que la pobreza ha aumentado en su comunidad local, en comparación con las personas en áreas suburbanas o rurales.

“Hay edificios en ruinas, calles sucias, negocios cerrando por doquier”, afirmó Byrd acerca de la pobreza en su ciudad. “Tienes que elegir entre pagar la luz o comer (...) la gente con trabajo no tiene suficiente dinero”.

Aún así, la tasa de personas que viven por debajo del umbral de pobreza ha disminuido “según casi todas las medidas” en los últimos 25 años, según Meyer, de la Universidad de Chicago.

La discrepancia entre los datos de pobreza y la percepción de la población puede deberse al incremento de persona sin hogar que no tienen donde refugiarse.

“Es la forma más visible de pobreza”, apuntó Meyer. “Creo que, de manera bastante razonable, la gente está extrapolando lo que ve en términos de personas en tiendas de campaña y en las aceras. Pero eso es muy diferente de la mayor parte de la población con bajos ingresos”.

Aproximadamente ocho de cada 10 estadounidenses sostienen que la falta de vivienda ha aumentado en Estados Unidos en los últimos 25 años, y aproximadamente siete de cada 10 indican que en su estado se ha incrementado. Un poco más de la mitad, el 55%, apunta que ha aumentado en su propia comunidad.

Según funcionarios federales, la falta de vivienda aumentó un 18% el año pasado, impulsada en gran medida por la escasez de viviendas asequibles, así como por desastres naturales devastadores y el incremento de la población migrante en varias partes del país.

Esto se sumó a un alza del 12% en 2023, que los funcionarios federales de vivienda atribuyeron al incremento de los alquileres y al fin de las ayudas por la pandemia del coronavirus.

“Nunca he visto tantos campamentos de personas sin hogar”, manifestó Ashlyn White, residente de Pittsburgh y demócrata de 38 años. “Después del COVID es cuando realmente comenzaron a aparecer”.

MÁS APOYO QUE OPOSICIÓN A LA RETIRADA DE CAMPAMENTOS

La encuesta encontró hay más estadounidenses a favor que en contra de eliminar los campamentos de personas sin hogar en las ciudades. Aproximadamente el 43% de los adultos en Estados Unidos está a favor de su eliminación, mientras que alrededor del 25% se opone. Casi tres de cada 10 no tienen una opinión formada al respecto.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el año pasado que las ciudades pueden prohibir que la gente duerma al aire libre en lugares públicos.

La mayoría de los republicanos, el 64%, está a favor de eliminar estos asentamientos, mientras que los independientes y los demócratas están divididos, con una parte importante señalando que no tienen opinión.

“Debe haber algún tipo de normas”, dijo Ami Tate, una residente en Hesperia, California, de 43 años que se inclina hacia el conservadurismo. “El gobierno también debe ayudar”.

White, la residente de Pittsburgh, dijo que se oponía a la eliminación de los campamentos.