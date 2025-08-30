Trump despoja a Harris de escolta de seguridad

El presidente Donald Trump ha revocado la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, que de otro modo habría terminado el próximo verano, informaron el viernes funcionarios de la administración Trump.

Los exvicepresidentes suelen recibir protección del gobierno federal durante seis meses después de dejar el cargo, mientras que los expresidentes la reciben de por vida. Pero el entonces presidente Joe Biden firmó discretamente una directiva, a petición de Harris, que extendió la protección para ella más allá de los seis meses tradicionales, según otra persona familiarizada con el asunto. Las personas insistieron en el anonimato para discutir un asunto que no se ha hecho público.

Trump, un republicano, derrotó a Harris, una demócrata, en las elecciones presidenciales del año pasado.

Su decisión de retirar la protección del Servicio Secreto a Harris se produce mientras la exvicepresidenta, quien se convirtió en la candidata demócrata el verano pasado tras una serie de eventos caóticos que llevaron a Biden a retirarse de la contienda, está a punto de embarcarse en una gira para promover su libro "107 Días". La gira tiene 15 paradas, incluidas en Londres y Toronto. El libro, que hace referencia a la duración corta de su campaña presidencial, se lanzará el 23 de septiembre, y la gira comenzará al día siguiente.

Una reciente evaluación del Servicio Secreto no encontró señales de alerta ni evidencia creíble de una amenaza para la exvicepresidenta, dijo un funcionario de la Casa Blanca que también insistió en el anonimato para discutir deliberaciones internas. La administración no encontró razón para que la protección de Harris se extendiera más allá del período estándar de seis meses para exvicepresidentes, indicó el funcionario.

El vicepresidente de Trump durante su primer mandato, Mike Pence, no tuvo protección extendida del Servicio Secreto más allá de los seis meses estándar.

Aun así, no es inusual que la protección del Servicio Secreto continúe mucho más allá del período legal de seis meses, especialmente cuando los exfuncionarios enfrentan amenazas creíbles y continuas. Pero las decisiones de Trump de revocar la protección han destacado tanto por el momento como por los objetivos.