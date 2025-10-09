Cierre de gobierno en su segunda semana

Las visitas al Capitolio se han detenido. La Cámara de Representantes mantiene sus puertas cerradas, mientras el Senado repetía el miércoles su bucle de votaciones fallidas sobre proyectos de ley contrapuestos para reabrir el gobierno. El presidente Donald Trump amenaza con despedir en masa a trabajadores federales y negarse a pagar los salarios atrasados al resto.

Mientras el cierre del gobierno entra en su segunda semana, no hay un desenlace claro a la vista.

"Congreso, hagan su maldito trabajo ", dijo Randy Erwin, presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, junto con otros líderes sindicales cerca del Capitolio.

No hay negociaciones, al menos públicamente, en marcha, pero tras bambalinas, las señales de conversaciones discretas son evidentes. Grupos de legisladores, republicanos y demócratas, se reúnen en privado, buscando formas de salir del estancamiento, lo cual depende de llegar a un acuerdo para preservar los subsidios de atención médica. Las señales de incomodidad son evidentes, ya que los militares están a punto de perder sus cheques de pago, los vuelos se retrasan en aeropuertos de todo el país y los programas federales son interrumpidos.

Dos destacados republicanos, la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y el senador Josh Hawley de Missouri, se han distanciado de su partido, diciendo que hay que hacer algo para ayudar a los estadounidenses a pagar los próximos aumentos en las tarifas del seguro de salud. Al mismo tiempo, la estrategia de los líderes republicanos de convencer a los nerviosos demócratas de terminar inmediatamente con el cierre sin resolver el problema de la atención médica no estaba funcionando. Los proyectos de ley en competencia, uno de los republicanos y otro de los demócratas, fracasaron nuevamente en el Senado.

El cierre continúa,

pero hay indicios de conversaciones discretas

Los republicanos, que tienen el control mayoritario en el Congreso, creen que tienen la ventaja política, mientras rechazan las demandas demócratas de financiar rápidamente los subsidios de seguro de salud como parte de cualquier plan para terminar con el cierre.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, parece tan confiado que se prepara para responder preguntas en vivo de los televidentes en el programa de asuntos públicos de C-SPAN el jueves por la mañana. El miércoles se enfrentó a senadores demócratas fuera de su oficina.

Pero los demócratas también se han atrincherado, convencidos de que los estadounidenses están de su lado en la lucha para prevenir los inminentes aumentos de precios en la atención médica y culpan a Trump por el cierre.

El discurso, lleno de improperios, del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, encontró seguidores en las redes sociales.

Fundamentalmente, el debate gira en torno al asunto de la atención médica, que ha enredado al Congreso durante años, y en particular, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare, que Trump intentó sin éxito derogar y reemplazar durante su primer mandato en la Casa Blanca.

El Congreso aumentó los subsidios federales que ayudan a la gente a contratar pólizas de seguro privado en el marco de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio durante la pandemia de COVID-19. La ayuda federal fue popular y aumentó la inscripción en la ACA a un récord de 24 millones de personas. Está previsto que esos subsidios mejorados expiren a final de año.