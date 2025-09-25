Fue la economía prioridad para Trump en primer mandato, ya no

Las fortalezas del segundo mandato del presidente Donald Trump se ven diferentes a las del primero, según encuestas recientes.

Una vez fortalecido por temas económicos, la aprobación de Trump ahora es relativamente baja en la economía y se apoya más bien en crimen, seguridad fronteriza e inmigración. Las preocupaciones sobre la economía y la inmigración lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca, pero las encuestas del último año muestran que la fe de los estadounidenses en el manejo de la economía por parte del presidente republicano es baja, particularmente entre los independientes, y su aprobación en inmigración ha caído ligeramente.

Ahora, los temas más fuertes de Trump son la seguridad fronteriza y el crimen, pero hubo señales de posible debilidad en el crimen en la encuesta más reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Al mismo tiempo, la aprobación general de Trump ha sido bastante constante en las encuestas de AP-NORC desde el comienzo de su segundo mandato en enero. Este mes, el 39% de los adultos aprueban cómo Trump está manejando su trabajo como presidente, lo que está en línea con su promedio de aprobación después de un ligero aumento en agosto. Hubo un patrón similar durante su primer mandato en la Casa Blanca, cuando su aprobación se mantuvo dentro de un rango estrecho.

Aquí están los temas en los que ha sido más fuerte y más débil en su segundo mandato:

Las mayores fortalezas de Trump son la seguridad fronteriza y el crimen

Trump ha convertido la seguridad fronteriza en una fortaleza de su segundo mandato, un cambio drástico respecto a su primer mandato en el cargo.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos aprueban el enfoque de Trump hacia la seguridad fronteriza, según la encuesta. Recibe calificaciones más altas en eso que en su manejo de la presidencia en general u otros temas que anteriormente habían sido sus principales fortalezas, incluida la inmigración y el crimen. Esto también ha surgido como una fortaleza única de su segundo mandato.

Solo alrededor de cuatro de cada 10 adultos aprobaron el enfoque de Trump hacia la seguridad fronteriza en 2019, durante el cual Trump se centró en asegurar fondos para un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.