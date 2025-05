Desaprueban trato de Trump a universidades

La mayoría de los adultos estadounidenses desaprueba el manejo del presidente Donald Trump en temas relacionados con las universidades y otras instituciones de educación superior, según una nueva encuesta, a medida que su gobierno intensifica las amenazas de recortarles la financiación federal a menos que las instituciones educativas obedezcan su agenda política.

Más de la mitad de los estadounidenses —el 56%— desaprueba el enfoque del presidente republicano hacia la educación superior, encontró la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, una organización apartidista de investigación, y aproximadamente 4 de cada 10 lo aprueban, en consonancia con la aprobación general de su mandato.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha intentado forzar cambios en universidades que, según él, se han convertido en focos de liberalismo y antisemitismo. Recientemente, los reflectores están puestos en la Universidad de Harvard, a la cual el gobierno de Trump le ha congelado más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales, ha amenazado con retirarle su estatus de exención de impuestos y le ha exigido amplios cambios en sus políticas.

El gobierno de Trump también ha recortado los fondos a otras universidades de élite, como la Universidad de Columbia, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Cornell, por temas como su manejo del activismo propalestino y de la participación de atletas transgénero en el deporte femenil. Harvard ha enmarcado las exigencias del gobierno como una amenaza a la autonomía que la Corte Suprema le ha otorgado desde hace mucho tiempo a las universidades estadounidenses.

La encuesta muestra una discrepancia entre la persecución del gobierno de Trump a las universidades y una población estadounidense que las considera clave para la investigación científica, las nuevas ideas y la tecnología innovadora.

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que las universidades realizan una contribución más positiva que negativa a la investigación médica y científica, y un porcentaje similar está a favor de mantener la financiación federal para la investigación científica.

“Hablemos de Harvard un momento”, dijo Freddy Ortega, demócrata de 66 años y veterano militar retirado de Columbus, Georgia. “La forma en que recortó todo ese dinero de su financiación impactó en cosas en que Harvard ha estado trabajando para mejorar el mundo”.

“Un solo hombre no debería tener tanto poder”, continuó Ortega. “Esto es algo que debe abordar el Congreso”.

Ortega, de origen hispano, también expresó su preocupación por los intentos de Trump de desmantelar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) a lo largo de toda la sociedad estadounidense.

“Crecí en el ejército. Sé lo beneficiosos que son esos programas”, manifestó. “Cambian el rumbo que tomará la vida de las personas”.

Los republicanos están divididos sobre recortes a financiación federal de universidades

La postura de Trump sobre la educación superior tiene mayor resonancia entre los republicanos, quienes en su mayoría ven los campus universitarios como lugares donde se silencia a los conservadores y las ideas liberales se expanden sin control.

Aproximadamente 8 de cada 10 republicanos aprueban el manejo de Trump de las universidades —lo que, notablemente, es mayor que el 70% de los republicanos que aprueban su gestión de la economía—, y alrededor de 6 de cada 10 dicen estar “extremadamente” o “muy” preocupados por el sesgo liberal en los campus.

No obstante, los republicanos están más divididos respecto a retener los fondos federales a las escuelas a menos que cedan a las exigencias de Trump. Aproximadamente la mitad está a favor, mientras que alrededor de una cuarta parte se opone y un porcentaje similar es neutral.