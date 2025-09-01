Demócratas consideran la delincuencia un problema

Eric McWilliams, de filiación demócrata, no aprueba que Donald Trump envíe efectivos de la Guardia Nacional a ciudades como Washington, D.C. Y ciertamente no respalda la mayoría de las políticas del presidente.

Pero el veterano de la Armada y empleado de mantenimiento retirado, de 63 años, sí elogia a Trump por una cosa. "En lo que respecta a la delincuencia", observó, "está bien. Lo está haciendo bastante bien. Cómo lo hace es otra cuestión".

"La delincuencia es un gran problema", continuó. "Al menos él está haciendo algo".

Las opiniones de McWilliams reflejan el sentir de muchos demócratas, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, una organización apartidista de investigación. Revela que, si bien la mayor parte desaprueban la gestión del tema por parte de Trump, una gran mayoría —68%— considera la delincuencia un "problema grave" en las grandes ciudades. Eso a pesar de que las estadísticas muestran que el crimen, en general, ha disminuido en todo Estados Unidos, y que algunas ciudades registran los niveles más bajos en 30 años.

Los resultados ponen de relieve el reto que enfrentan los líderes demócratas. Deben encontrar un equilibrio entre criticar las políticas de Trump —profundamente impopulares entre la base de electores demócratas— y a la vez no desestimar las preocupaciones generalizadas sobre la seguridad, que se ven amplificadas en muchas fuentes de noticias y en foros en línea como Facebook y la popular aplicación Nextdoor.

Esto podría crear una vulnerabilidad para el partido de cara a las elecciones intermedias del próximo año.

Trump presiona a los demócratas para que se involucren en un tema en que él tiene ventaja

Si bien Trump todavía es impopular en general, la nueva encuesta revela que su enfoque hacia la delincuencia le ha valido altas calificaciones en comparación con otros temas, tales como la economía y la inmigración. Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses —53%— dice aprobar su gestión de la delincuencia.

La gran mayoría de los estadounidenses —el 81%— también considera que la delincuencia es un "problema grave" en las grandes ciudades. Esto incluye a casi todos los republicanos, a aproximadamente tres cuartas partes de los independientes, y a casi 7 de cada 10 demócratas.

Brian Cornelia, de 62 años, maestro de obras jubilado y demócrata de toda la vida que vive en Michigan, cerca de Marquette, está descontento con el desempeño de ambos partidos.

"Quitarle recursos a la policía fue una locura", manifestó. "Ahora, con Trump, lo que él está haciendo también es una locura".

Dijo que la delincuencia "no es para nada" un problema donde él vive y "ha disminuido en todas partes", pero de todas formas aprecia que Trump haga algo al respecto.

"Algo está sucediendo. Ya veremos si ayuda o no, pero es mejor que no hacer nada", expresó. En cualquier caso, opinó que Trump había acorralado a los demócratas.

"Es grave. ¿Cómo vas a decir que no quieres que se lidie con la delincuencia?", planteó. "Si discutes con él, ¿qué? ¿Eres blando con la delincuencia? Es una paradoja sin salida".

LOS ALARMA EL OPERATIVO

El tema es complejo, incluso para aquellos a quienes les preocupa. En entrevistas, los participantes que se oponen a la toma de control sin precedentes del departamento de policía de Washington, D.C. por parte de Trump, y a sus amenazas de expandir esas iniciativas a otras ciudades, expresaron alarma, calificando sus acciones de antiestadounidenses y de formar parte de lo que consideran un intento de distraer al público de temas que la Casa Blanca preferiría que ignorara.

Creen que sería mejor invertir recursos en labores policiales con la colaboración de la comunidad, en servicios de salud mental y en la aprobación de leyes significativas para sacar las armas de fuego de las calles.

Pero muchos también lamentaron el estado de la seguridad pública en el país, incluso si dijeron sentirse seguros en sus propios barrios y reconocieron que la delincuencia violenta ha disminuido tras el pico que alcanzó durante la pandemia de COVID-19. Varios señalaron que ellos o sus vecinos habían sido víctimas de delitos graves, y se quejaron de lo que consideran fue una respuesta policial mediocre.