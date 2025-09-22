Asesora de la Casa Blanca dirigirá fiscalía que indaga a Letitia James

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció el sábado que nominará a la asesora sénior de la Casa Blanca, Lindsey Halligan, para el cargo de fiscal federal principal de la fiscalía de Virginia, que se vio sumida en el caos cuando su fiscal federal fue destituido el viernes.

En una publicación en redes sociales justo después de salir de la Casa Blanca para un evento en Mount Vernon, Trump escribió que estaba nominando a Halligan como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, agregando que ella “será justa, inteligente y proporcionará ¡JUSTICIA PARA TODOS!, algo desesperadamente necesario”.

El anuncio se produjo en un momento en que Trump presiona a la secretaria de Justicia Pam Bondi para que haya avances en la procuración de casos contra algunos de sus oponentes políticos, parte de una promesa de represalias que ha sido un tema de su regreso a la Casa Blanca.

La nominación podría colocar a una de las defensoras legales del presidente al frente de una oficina envuelta en el caos debido a la presión política de funcionarios de Washington para acusar penalmente a la fiscal general de Nueva York Letitia James, una enemiga de larga data de Trump, en una investigación de fraude hipotecario.

Erik Siebert, quien había sido el fiscal principal de la fiscalía de Virginia, renunció en medio de los intentos de funcionarios del gobierno de Trump para presentar cargos en la investigación, que se deriva de acusaciones de discrepancias en el papeleo sobre la casa de James en Brooklyn y una propiedad en Virginia.

El Departamento de Justicia ha dedicado meses a realizar la pesquisa, pero aún no ha presentado cargos, y no hay indicios de que los fiscales hayan logrado descubrir algún grado de evidencia incriminatoria necesaria para garantizar una acusación. Los abogados de James han negado categóricamente cualquier acusación y han dicho que la investigación es un acto de venganza política.

Halligan ha formado parte del círculo legal de Trump durante los últimos años, incluyendo su labor como una de sus abogadas en los primeros días de la investigación del FBI sobre la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Más recientemente, ha sido reclutada en un esfuerzo de la Casa Blanca para eliminar lo que el gobierno sostiene es “ideología inapropiada” de las propiedades del Smithsonian.