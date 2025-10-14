Designan a investigador como inspector de justicia

El presidente Donald Trump ha designado a un abogado gubernamental de carrera que trabajó tras bambalinas durante años para erradicar la mala conducta en la aplicación de la ley federal, para servir como el próximo inspector general interno del Departamento de Justicia.

La Casa Blanca nombró el viernes a Don R. Berthiaume para servir como inspector general interino del departamento, una posición de alto perfil que supervisa investigaciones internas sobre fraude, despilfarro y abuso en el departamento y sus agencias componentes, incluyendo el FBI y la Oficina de Prisiones.

Berthiaume asume el rol en un momento en que el Departamento de Justicia está en tumulto. Fiscales, agentes y otros empleados han renunciado o han sido despedidos como parte de la purga de la administración republicana de aquellos sospechosos de ser desleales al mandatario. El departamento también ha abandonado varios casos criminales de alto perfil, incluyendo la acusación del alcalde de Nueva York, Eric Adams, y Trump perdonó a más de 1.500 personas acusadas y condenadas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la investigación más extensa en la historia del departamento.