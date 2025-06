Conduce ICE redadas en Nebraska; detienen a trabajadores

Washington DC, Estados Unidos.- Trabajadores de un Glenn Valley Foods en Omaha, Nebraska, fueron sorprendidos por una redada de ICE, donde se detuvieron a más de 100 personas, de acuerdo a reportes en redes sociales.

Medios locales informaron que autoridades de ICE condujeron varios operativos en diversos negocios del sur de Omaha.

Agentes de ICE se presentaron en el Glenn Valley Foods con una lista de al menos 97 empleados a los que buscaban revisar su status legal.

"Somos conscientes de que ICE está realizando redadas en negocios de Omaha y deteniendo personas. Aún no conocemos el alcance de esta acción federal hoy, pero queremos compartir la información que tenemos y aclarar cuál es nuestro papel en esta situación", dijo en un comunicado el Alcalde de Omaha, John Ewing.

"La ciudad no se encarga de hacer cumplir las leyes de migración. Esa es responsabilidad del Gobierno federal. La política del Departamento de Policía de Omaha no es, y repito, no es determinar el estatus migratorio de una persona".

Videos en redes sociales mostraron a los agentes ingresando al comedor de empleados. Otras imágenes mostraron a los trabajadores detenidos afuera del establecimiento.