Agencia de seguridad nuclear comienza despidos temporales

WASHINGTON.- La agencia federal encargada de supervisar el arsenal nuclear de Estados Unidos ha comenzado a despedir temporalmente a empleados como parte del cierre del gobierno federal en curso, informó el lunes el secretario de Energía, Chris Wright.

En una publicación en X, Wright expresó que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) está despidiendo temporalmente a trabajadores federales como parte del cierre, que comenzó el 1 de octubre. En su publicación, Wright no mencionó el número de trabajadores que estaban siendo suspendidos ni cuáles son sus funciones.

El gobierno del presidente Donald Trump despidió a cientos de empleados de la NNSA a principios de este año, antes de revertir la decisión en medio de críticas de que la medida podría poner en peligro la seguridad nacional. Críticas similares surgieron el lunes tras el anuncio de Wright.

La NNSA ha indicado que podría despedir temporalmente hasta 1.400 trabajadores como resultado de una falta de financiamiento debido al cierre. Casi 400 trabajadores federales permanecerán en sus puestos, junto con contratistas de la NNSA. La agencia, una rama semiautónoma del Departamento de Energía, también trabaja para asegurar materiales nucleares en todo el mundo.

Wright dijo que tenía previsto visitar el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada el lunes y se comprometió a "pedir a las autoridades de Nevada que nos ayuden a poner fin a este cierre". La visita de Wright tiene como objetivo "destacar el impacto del cierre en curso en la retención de la fuerza laboral y los esfuerzos de modernización de armas, críticos para la seguridad nacional", señaló el Departamento de Energía.

El senador demócrata Ed Markey de Massachusetts consideró que era "peligrosamente inaceptable que el gobierno de Trump afirme que tendrá que suspender temporalmente ciertos programas de seguridad nuclear debido al cierre del gobierno en curso".

"No hay justificación para relajar la seguridad y la supervisión cuando se trata de nuestro arsenal nuclear", expresó Markey.

El presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, republicano por Alabama., dijo que los legisladores fueron informados de las suspensiones pendientes a finales de la semana pasada.

"Estos no son empleados que quieras enviar a casa", manifestó en una conferencia de prensa el viernes. "Están gestionando y manejando un activo estratégico muy importante para nosotros. Necesitan estar en el trabajo y recibir sus salarios".

Planta Pantex, de las más afectadas

Una de las oficinas más afectadas en ese momento fue la Planta Pantex cerca de Amarillo, Texas. Esos empleados trabajan en el reensamblaje de ojivas, entre las operaciones más delicadas en toda la empresa de armas nucleares, con los más altos niveles de autorización.

Los empleados recibieron avisos de despidos temporales fechados el domingo por 30 días o menos, con una fecha de vencimiento del 18 de noviembre. Los empleados que no están involucrados en funciones críticas, como aquellas relacionadas con la seguridad de la vida humana y la protección de la propiedad o trabajando en la suspensión ordenada de operaciones, estaban siendo colocados en un estado de despido temporal sin pago.