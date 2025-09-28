Despide FBI a agentes que se arrodillaron durante protesta

El FBI ha despedido a agentes que fueron fotografiados arrodillándose durante una protesta por la justicia racial en Washington, que se dio tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en 2020 a manos de policías de Minneapolis, dijeron el viernes tres personas familiarizadas con el asunto.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) había reasignado a los agentes a principios de año, pero desde entonces los ha despedido, dijeron las fuentes, quienes insistieron en el anonimato para discutir asuntos de personal con The Associated Press.

El número de empleados del FBI despedidos no estaba claro por el momento, pero dos personas dijeron que eran aproximadamente 20.

Las fotografías en cuestión mostraban a un grupo de agentes arrodillándose durante una de las manifestaciones tras el asesinato de Floyd en mayo de 2020, una muerte que provocó indignación generalizada luego que millones de personas vieran el video de su arresto.

El acto de arrodillarse había enfurecido a algunos en el FBI, pero también se entendió como una posible táctica de desescalada durante un período de protestas.

La Asociación de Agentes del FBI confirmó en un comunicado el viernes por la noche que más de una docena de agentes habían sido despedidos, incluidos veteranos militares con protecciones legales adicionales, y condenó la medida como ilegal. Hizo un llamado al Congreso para investigar y señaló que los despidos eran otra indicación del desprecio del director del FBI, Kash Patel, por los derechos legales de los empleados de la agencia.

“Como el director Patel ha declarado repetidamente, nadie está por encima de la ley”, indicó la asociación de agentes. “Pero en lugar de proporcionar a estos agentes un trato justo y el debido proceso, Patel optó por violar nuevamente la ley al ignorar los derechos constitucionales y legales de estos agentes en lugar de seguir el proceso requerido”.

Un portavoz del FBI declinó hacer comentarios el viernes.

Los despidos de los agentes que se arrodillaron se producen en medio de una purga de personal más amplia en la agencia bajo la dirección de Kash Patel.

Se sabía que cinco agentes y ejecutivos de alto nivel fueron despedidos sumariamente el mes pasado en una ola de destituciones que, según funcionarios y exfuncionarios, ha contribuido a una disminución de la moral.

Uno de ellos, Steve Jensen, ayudó a supervisar las investigaciones sobre el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Otro, Brian Driscoll, se desempeñó como director interino en los primeros días del gobierno de Donald Trump y se resistió a las demandas del Departamento de Justicia de proporcionar los nombres de los agentes que investigaron el 6 de enero.

Un tercero, Chris Meyer, fue señalado incorrectamente en redes sociales de haber participado en la investigación sobre la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Un cuarto, Walter Giardina, participó en pesquisas de alto perfil como la del asesor de Trump, Peter Navarro.