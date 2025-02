Oficina del seguro social: Podría bajar su fuerza laboral hasta un 50%

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos se está preparando para despedir a, por lo menos, 7.000 empleados de su plantilla de 60.000, según una persona familiarizada con los planes de la agencia que no está autorizada a hablar públicamente. La reducción de la fuerza laboral, según una segunda persona que también habló bajo condición de anonimato, podría ser de hasta el 50%.

De momento no está claro cómo los despidos impactarán directamente las prestaciones de los 72,5 millones de beneficiarios del Seguro Social, que incluyen a jubilados y niños que reciben beneficios de jubilación y discapacidad. Sin embargo, defensores y legisladores demócratas advirtieron que los despidos reducirán la capacidad de la agencia para atender a los beneficiarios de manera oportuna.

Algunos señalaron que los recortes en la fuerza laboral son, de hecho, un recorte en los beneficios.

Los despidos forman parte de los esfuerzos del gobierno federal para reducir el tamaño de la fuerza laboral a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por el asesor del presidente Donald Trump, Elon Musk.

Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Las personas familiarizadas con los planes de la agencia dijeron que el nuevo comisionado interino de la agencia, Leland Dudek, celebró una reunión esta semana con la dirección y les dijo que debían elaborar un plan que eliminara la mitad de la fuerza laboral en la sede de la agencia en Washington y al menos la mitad de los trabajadores en las oficinas regionales.

Además, la terminación de los contratos de alquiler de oficinas para los sitios del Seguro Social en todo el país se detalla en el sitio web de DOGE, que mantiene una "Pared de Recibos", que se describe a sí misma como un "informe transparente de los hallazgos y acciones de DOGE". El sitio indica que los alquileres de decenas de sitios del Seguro Social en Arkansas, Texas, Luisiana, Florida, Kentucky, Carolina del Norte y otros estados han sido o serán finalizados.

"La Administración del Seguro Social ya cuenta con poco personal. Ahora, el gobierno Trump quiere acabar con ella", dijo Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de defensa del popular programa de beneficios públicos.

Altman afirmó que las reducciones de personal "negarán a muchos estadounidenses el acceso a sus beneficios del Seguro Social, ganados con tanto esfuerzo. Las oficinas de campo en todo el país cerrarán. Los tiempos de espera para ser atendidos en el número de teléfono se dispararán".

El Seguro Social es uno de los programas sociales más grandes y populares de la nación. Una encuesta de enero realizada por el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y la AP encontró que dos terceras partes de los adultos en Estados Unidos piensan que el país está gastando muy poco en el Seguro Social.