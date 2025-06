Pendiente liberación de Ábrego García y el riesgo de deportación

WASHINGTON, D.C.- Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador se convirtió en un punto álgido en la ofensiva migratoria de Donald Trump, está de vuelta en Estados Unidos y se encuentra detenido mientras espera el juicio por cargos federales de tráfico de personas.

Sus abogados quieren que sea liberado de la cárcel en Tennessee mientras espera el juicio. Y lo mismo quiere una jueza federal, quien dijo que permitirá que Ábrego García salga de la cárcel con condiciones.

Pero los abogados pidieron el viernes a la misma jueza que retrasara su puesta en libertad. Les preocupa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intente deportar a Ábrego García de nuevo antes de que se celebre el juicio. La magistrada no ha respondido aún a la inusual petición.

El equipo legal de Ábrego García acusó a los funcionarios del gobierno de Trump de hacer declaraciones contradictorias sobre sus próximos pasos.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo a The Associated Press el jueves que el organismo tiene intención de juzgar a Ábrego García y afirmó que "no volverá a caminar libre en nuestro país de nuevo".

Horas antes, el abogado del Departamento de Justicia Jonathan Guynn señaló ante un federal en Maryland que Estados Unidos planea deportar a Ábrego García, pero que no había un cronograma aún.

Los abogados de Ábrego García citaron el viernes los comentarios de Guynn como un motivo para temer que sea deportado "inmediatamente".

Según contaron a la jueza en Tennessee, retrasar su puesta en libertad "dará tiempo al gobierno para proporcionar información fiable sobre sus intenciones". "La ironía de esta solicitud no se le escapa a nadie", agregaron.

A continuación, lo que debería saber sobre el caso:

La acusación de tráfico de personas

Ábrego García está acusado de traficar en todo Estados Unidos con cientos de personas que viven en el país sin la documentación pertinente, incluyendo menores y miembros de la pandilla MS-13, desde 2016 hasta 2025. Los cargos derivan de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee, durante la cual conducía un vehículo con nueve pasajeros que no llevaban equipaje.

Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes muestran una conversación tranquila con Ábrego García. Los policías comentaron entre ellos sus sospechas de contrabando de personas. Uno de los oficiales dice: "Está transportando a estas personas por dinero". Otro afirma que Ábrego García tenía 1.400 dólares en un sobre.