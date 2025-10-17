Rechazan por décima vez proyecto de financiación

WASHINGTON.- Los demócratas del Senado de Estados Unidos rechazaron el jueves, por décima vez, un proyecto de ley de gasto provisional que reabriría el gobierno, insistiendo en que no se apartarán de sus demandas que el Congreso aborde las prestaciones de atención médica.

La votación fracasó el jueves por la mañana, con un resultado de 51 votos a favor por 45 en contra, muy por debajo de los 60 necesarios para avanzar con las reglas del Senado sobre el obstruccionismo.

La repetición de votaciones sobre el proyecto de ley de financiación se ha convertido en algo cotidiano en el Congreso, subrayando lo irresoluble que se ha vuelto la situación. En ocasiones, ha sido el único tema en la agenda del Senado, mientras que los republicanos de la Cámara de Representantes han abandonado Washington por completo. El estancamiento ha durado más de dos semanas y ha dejado a cientos de miles de trabajadores federales suspendidos, a muchos más sin un día de pago garantizado, y al Congreso esencialmente paralizado.

"Mientras nos posicionamos como dos bandos aparentemente atrincherados en este decimosexto día de cierre, la gente real se pregunta si su gobierno estará allí para ellos", dijo la senadora republicana Lisa Murkowski.

El cierre está en camino a superar uno de 16 días en 2013, que también giró en torno a un debate sobre la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. El cierre más largo terminó en 2019, después de 35 días.

Aunque los militares recibieron su pago esta semana, no está claro cuánto tiempo durará eso. La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca informó al Congreso que cubrir este período de pago tuvo un costo 6.500 millones de dólares. El próximo es en dos semanas.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha intentado una y otra vez presionar a los demócratas para que se aparten de su estrategia de votar en contra del proyecto de ley de financiación provisional. No ha funcionado. Y aunque se han realizado algunas conversaciones bipartidistas sobre posibles acuerdos en cuanto a la atención médica, no se ha producido ningún avance significativo hacia la reapertura del gobierno.

"El Partido Demócrata es el partido que no acepta un sí por respuesta", dijo Thune en un airado discurso ante el pleno del Senado.

Thune también ha ofrecido realizar una votación posterior sobre la ampliación de subsidios para los planes de salud que se ofrecen en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), pero dijo que no "garantizaría un resultado o un desenlace".

Los demócratas dicen que no cederán hasta que obtengan una garantía sobre la extensión de los créditos fiscales para los planes de salud. Advierten que millones de estadounidenses que adquieren su propio seguro de salud, como los propietarios de pequeñas empresas, agricultores y contratistas, verán grandes aumentos en las próximas semanas, cuando se publiquen los precios de las primas. Previendo la fecha límite del 1 de noviembre en la mayoría de los estados, piensan que los votantes exigirán que los republicanos entren en negociaciones serias.

"La crisis de la ACA se cierne sobre la cabeza de todos, y sin embargo, los republicanos parecen listos para dejar que las primas de la gente se disparen", dijo Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, en un discurso ante el pleno.

Mientras tanto, Thune también probó un enfoque diferente el jueves con una votación para proceder a los proyectos de ley de asignaciones, desafiando a los demócratas a votar en contra de la legislación de financiación para el Departamento de Defensa. También votaron en contra.

Una fecha límite para los

subsidios en los planes de salud

Los demócratas se han unido en torno a sus prioridades en atención médica mientras se resisten a votar por un proyecto de ley republicano que reabriría el gobierno. Sin embargo, también advierten que el tiempo para llegar a un acuerdo para evitar grandes aumentos en muchos planes de salud se está agotando.

Cuando controlaban el Congreso durante la pandemia, los demócratas aumentaron los subsidios para los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Esto impulsó a nuevos niveles el registro de personas en virtud de la emblemática ley de atención médica del presidente Barack Obama y llevó el índice de personas sin seguro a un mínimo histórico. Actualmente, casi 24 millones de personas obtienen su seguro de salud en los mercados subsidiados, según KFF, una organización sin fines de lucro de investigación en atención médica.