Defiende Kennedy postura sobre vacunas COVID-19

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., enfrentando un intenso cuestionamiento bipartidista en una acalorada audiencia de tres horas de un comité del Senado el jueves, intentó defender sus esfuerzos por retirar las recomendaciones de la vacuna contra el COVID-19 y explicar el caos que ha creado en las agencias federales de salud.

Kennedy dijo que la directora que fue despedida de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no era confiable, mantuvo su retórica antivacunas pasada y disputó los informes de personas que dicen haber tenido dificultades para obtener las vacunas contra el COVID-19. Grupos médicos y varios demócratas en el Congreso han pedido la destitución de Kennedy, y sus intercambios con senadores demócratas en el panel se convirtieron repetidamente en gritos, de ambos lados. Pero algunos senadores republicanos también expresaron inquietud con sus cambios en las políticas del coronavirus.