Busca acelerar deportación de pandilleros venezolanos

Un panel de un tribunal federal de apelaciones falló el martes que el presidente Donald Trump no puede utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas a las que su gobierno acusa de pertenecer a una pandilla venezolana, bloqueando así una medida emblemática del mandatario que está destinada a dirimirse finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito federal, uno de los tribunales de apelaciones federales más conservadores del país, falló a favor de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue diseñada para utilizarse contra bandas como Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump apuntó al invocar la ley en marzo.

Lee Gelernt, quien argumentó el caso para la ACLU, dijo el martes que "el uso de un estatuto de tiempos de guerra por parte de la administración Trump durante tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente detenido por el tribunal. Esta es una decisión de suma importancia que limita la visión del gobierno de que puede simplemente declarar una emergencia sin ninguna supervisión por parte de los tribunales".

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a un pedido de comentarios.

Estados Unidos deportó a personas designadas como miembros de Tren de Aragua a una prisión notoria en El Salvador donde, argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

En un acuerdo anunciado en julio, más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela.

La Ley de Enemigos Extranjeros sólo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: en la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. El gobierno de Trump argumentó sin éxito que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que Tren de Aragua estaba conectado con el gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, con lo que justificaba el uso de la ley.

En una decisión de 2 a 1, los jueces dijeron que concedieron la medida cautelar solicitada por los demandantes porque "no encontraron invasión o incursión depredadora" en este caso.

La decisión prohíbe las deportaciones desde Texas, Luisiana y Misisipi. La mayoría estuvo formada por los jueces de circuito Leslie Southwick, designado por George W. Bush, e Irma Carrillo Ramirez, nombrada por Joe Biden. Andrew Oldham, nominado por Trump, disintió.

La opinión mayoritaria dijo que las acusaciones de Trump sobre Tren de Aragua no cumplen con los niveles históricos de conflicto nacional que el Congreso pretendía para la ley.

En un extenso disentimiento, Oldham se quejó de que sus colegas estaban cuestionando la conducta de Trump en cuestiones internacionales y de seguridad nacional, ámbitos donde los tribunales suelen mostrar una gran deferencia hacia el presidente.

El panel concedió al gobierno de Trump una victoria legal al determinar que los procedimientos que utiliza para informar a los detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros sobre sus derechos legales son apropiados.

El fallo puede ser apelado ante el pleno de la Corte del 5to Circuito o directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que seguramente tomará la decisión final sobre el asunto.

De hecho, tanto el fallo como el disentimiento parecían reconocer que los magistrados estaban opinando sobre cuestiones destinadas a ser resueltas únicamente por la mayor instancia judicial de la nación, señalando repetidamente la naturaleza sin precedentes del caso y profundizando en los conflictos del siglo XVIII y otros eventos históricos importantes en las primeras décadas de existencia del país como justificación.