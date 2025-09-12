Libran en EU pena de muerte ex líderes de Los Zetas

Washington DC, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a una corte federal en el Distrito de Columbia que no buscará la pena de muerte contra los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, señalados como ex líderes del cártel de Los Zetas.

En una carta dirigida al juez Trevor McFadden, se detalló que la decisión fue autorizada por el Fiscal General y notificada a la defensa.

"Este despacho ha sido instruido para no solicitar la pena capital contra los acusados Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales", señala el escrito firmado por la jefa interina Sophia Suárez y los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith.