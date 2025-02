Llegan migrantes a Cuba para su traslado a Guantánamo

WASHINGTON (AP) — El primer vuelo militar de Estados Unidos para deportar migrantes a la Bahía de Guantánamo aterrizó el martes por la noche en Cuba, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

Es el primer paso de un aumento previsto en el número de migrantes enviados del territorio estadounidense a la base naval estadounidense en Cuba, que durante décadas fue utilizada principalmente para detener a extranjeros asociados con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Flights to Guantanamo Bay have begun. The worst of the worst have no place in our homeland. pic.twitter.com/RM2ruAtrFl