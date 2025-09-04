Guardia Nacional podría entrar en Nueva Orleans

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el miércoles que Nueva Orleans podría ser su próximo objetivo para desplegar a la Guardia Nacional con el fin de combatir el crimen, lo que aumentaría el número de ciudades del país donde podría enviar fuerzas federales del orden.

El mandatario ya ha dicho que planea enviar a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore después de que su administración desplegara soldados y agentes federales para patrullar las calles de Washington, D.C., el mes pasado.

"Así que estamos tomando una determinación ahora", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval durante una reunión con el presidente polaco Karol Nawrocki. "¿Vamos a Chicago? ¿Vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que vayamos y arreglemos una sección muy agradable de este país que se ha vuelto bastante, ya saben, bastante dura, bastante mala?"

Trump ahora se jacta frecuentemente de haber convertido a Washington en una "zona segura". La Casa Blanca informa que se han realizado más de 1.760 arrestos en toda la ciudad desde que el presidente anunció por primera vez la movilización de fuerzas federales el 7 de agosto.

Pero Washington es un distrito federal sujeto a leyes que le dan a Trump el poder de tomar el control de la fuerza policial local hasta por 30 días. La decisión de usar tropas para intentar sofocar el crimen en otras ciudades controladas por demócratas en todo el país representaría una escalada importante.

Trump hizo sus recientes comentarios un día después de que declarara que "Vamos a entrar" y sugiriera que la Guardia Nacional podría dirigirse pronto a Chicago, la tercera ciudad más grande del país, y a Baltimore. Esto, a pesar de que las autoridades estatales y locales de ambos lugares, así como muchos residentes, se oponen firmemente a la idea.

Sin embargo, Nueva Orleans es una ciudad controlada por demócratas en un estado republicano dirigido por Landry.

"Así que tal vez vayamos a Luisiana, y tenemos a Nueva Orleans, que tiene un problema de crimen. Lo arreglaremos en unas dos semanas", dijo Trump. "Nos llevará dos semanas, más fácil que D.C."

Los líderes de la ciudad se opusieron inmediatamente a la idea. "El crimen está disminuyendo en Nueva Orleans", dijo en un mensaje de texto el concejal Oliver Thomas, quien también es candidato a la alcaldía. "¡Eso parecería muy político o una reacción exagerada!"