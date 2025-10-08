Secretaria de Justicia elude preguntas de demócratas

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, eludió repetidamente varias preguntas, con la intención de defenderse de las crecientes críticas de que está convirtiendo a su agencia en un arma para buscar venganza contra los oponentes políticos del presidente Donald Trump en una combativa audiencia realizada el martes en el Congreso.

Los demócratas buscaron utilizar la audiencia, que se produce tras la acusación contra el exdirector del FBI James Comey, para advertir sobre lo que consideran la politización de un departamento que, durante mucho tiempo, se ha enorgullecido de mantenerse independiente de la Casa Blanca.

Bondi desestimó con aparente desdén las preguntas sobre su tumultuoso mandato, negándose rotundamente a responder una y otra vez mientras los demócratas la presionaban sobre investigaciones con carga política, los despidos de fiscales de carrera y otros asuntos. Su negativa a responder las preguntas significa que se ofreció poca o ninguna nueva perspectiva sobre sus acciones y decisiones, ya que la secretaria de Justicia optó por responder a los ataques de los demócratas repitiendo las afirmaciones conservadoras de que el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden —que presentó dos casos penales contra Trump— fue el que se había convertido en arma.