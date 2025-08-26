Ordena Trump castigar la quema de banderas de EU

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que exige al Departamento de Justicia investigar y procesar a las personas por quemar la bandera estadounidense, una actividad que la Corte Suprema ha dictaminado que es una expresión política legítima protegida por la Constitución.

La orden que el presidente republicano firmó en el Despacho Oval reconoció el fallo 5-4 de la corte en un caso de Texas en 1989, pero dijo que aún hay margen para procesar la quema de banderas si "es probable que incite a una acción ilegal inminente" o equivale a "palabras de combate".

En ese caso, los jueces dictaminaron que la Primera Enmienda constitucional protege la quema de banderas como una expresión política legítima. El fallecido juez Antonin Scalia, el ícono conservador a quien Trump ha elogiado repetidamente, fue parte de la mayoría.

Trump dijo el lunes que quemar la bandera de Estados Unidos "incita disturbios a niveles que nunca hemos visto antes", con algunas personas "volviéndose locas" por quemarla y otras expresando enojo hacia quienes la queman. No ofreció ejemplos.

El texto de la orden ejecutiva afirma que profanar la bandera estadounidense es "únicamente ofensivo y provocativo. Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra Nación — la expresión más clara posible de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos puede incitar a la violencia y al disturbio"