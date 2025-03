Empleados Federales: Recibirán nuevo correo solicitando sus logros

Los empleados federales deben esperar otro correo electrónico el sábado que les requerirá explicar sus logros recientes, un intento renovado del presidente Donald Trump y el empresario multimillonario Elon Musk de exigir respuestas de la fuerza laboral del gobierno.

El plan fue revelado por una persona con conocimiento de la situación que solicitó el anonimato, porque no estaba autorizada a discutirlo públicamente.

El primer correo electrónico que se distribuyó hace una semana preguntaba a los empleados: "¿Qué hiciste la semana pasada?" y les pedía que enumeraran cinco tareas que completaron. Musk, quien respaldado por Trump busca reducir el tamaño de las agencias y eliminar miles de empleos federales, dijo que cualquiera que no respondiera sería despedido. Mientras tanto, muchas agencias indicaron a sus empleados que no respondieran o emitieron orientaciones contradictorias.

El segundo correo electrónico se entregará de una manera diferente, según la persona con conocimiento de la situación, lo que podría facilitar la disciplina de los empleados por incumplimiento.

En lugar de ser enviado por la Oficina de Administración de Personal, que funciona como una agencia de recursos humanos para el gobierno federal pero no tiene el poder de contratar o despedir, el correo electrónico provendrá de agencias individuales que tienen supervisión directa sobre los funcionarios de carrera.

El plan fue reportado por primera vez por The Washington Post.

No está claro cómo manejarán las agencias de seguridad nacional el segundo correo electrónico.

Después del primero, dirigieron a los empleados a no responder porque gran parte del trabajo de las agencias es sensible o clasificado. Menos de la mitad de los trabajadores federales respondieron, según la Casa Blanca.

La Oficina de Administración de Personal finalmente informó a los líderes de las agencias poco antes de la fecha límite del lunes para las respuestas que la solicitud era opcional, aunque dejó la puerta abierta para demandas similares en el futuro.

El miércoles, en la primera reunión del gabinete de Trump, Musk argumentó que su solicitud era un "chequeo de pulso" para asegurar que aquellos que trabajan para el gobierno tienen "un pulso y dos neuronas".

Tanto Musk como Trump han afirmado que algunos trabajadores están muertos o son ficticios, y el presidente ha respaldado públicamente el enfoque de Musk.

Dirigiéndose a las personas que no respondieron al primer correo electrónico, Trump dijo que "Están en la cuerda floja", y agregó que no estaba "entusiasmado" con que no respondieran.