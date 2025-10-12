Acusación contra la fiscal de NY preocupa a las líderes de color

WASHINGTON.- La coalición de capítulos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de Nueva York acababa de iniciar su convención estatal anual cuando Letitia James, miembro de larga data y fiscal general del estado, canceló su aparición.

James acababa de ser acusada por el Departamento de Justicia por presunto fraude hipotecario, un cargo que ella calificó de "infundado" y "una grave violación de nuestro orden constitucional".

Para los organizadores de la convención de Nueva York, el momento fue alarmante y subrayó la importancia del encuentro, que contó con varias sesiones sobre la construcción de poder político a escala estatal en respuesta a lo que los líderes de la NAACP calificaron como ataques federales contra el bienestar social, los derechos civiles y el estado de derecho.

"Fue a través de nuestra acción colectiva que se construyó una democracia", afirmó L. Joy Williams, presidenta de la Conferencia Estatal de la NAACP de Nueva York. "Lo que tenemos que hacer no es solo defendernos de lo que sucede ahora, sino que tenemos que avanzar más allá de donde estábamos antes, para construir un sistema que constituya una mejor democracia estadounidense que todos merecemos".

La acusación contra James, quien anteriormente había procesado a la Organización Trump por fraude empresarial, desató inmediatamente un debate sobre si el sistema de justicia había sido politizado por las quejas personales del presidente Donald Trump. También generó muchos paralelismos con el reciente esfuerzo de Trump por destituir a una gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones similares.

Las acusaciones contra James y Cook tienen un peso simbólico

Los defensores consideran que algunas de las acciones recientes de Trump están dirigidas excepcionalmente a mujeres líderes negras.

"Esto es algo con lo que hemos lidiado desde el inicio de este gobierno", dijo Shavon Arline-Bradley, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres Negras, la organización de derechos civiles más antigua del país para mujeres de color.

Las acusaciones también tienen un peso simbólico para las familias negras, afirmó, donde la propiedad de bienes raíces ha sido históricamente restringida por el sistema legal a través de la discriminación explícita e implícita.

La propiedad de vivienda se ha convertido desde entonces en una vía desproporcionada —y a veces única— de generación de riqueza para los estadounidenses negros. Y en una encuesta nacional reciente se muestra un ensanchamiento de la brecha de riqueza racial entre individuos blancos y negros, aun cuando los ingresos han aumentado para los trabajadores de color.