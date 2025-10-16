Trabajadores federales temen despidos masivos

WASHINGTON.- Con cada día que pasa del cierre del gobierno, cientos de miles de empleados federales suspendidos o trabajando sin paga enfrentan una creciente presión financiera. Y ahora se enfrentan a una nueva incertidumbre con los despidos prometidos por la administración Trump.

Se ha avanzado poco para poner fin al cierre mientras entra en su tercera semana, con republicanos y demócratas aferrándose a sus posiciones y convencidos de que su mensaje está resonando con los votantes. El destino de los trabajadores federales es uno de varios puntos de presión que eventualmente podrían empujar a las partes a resolver el estancamiento.

"Afortunadamente pude pagar el alquiler este mes. Pero seguro que voy a tener facturas que no se pagarán este mes, y realmente no tengo muchas opciones", declaró Peter Farruggia, un trabajador federal suspendido.

El cierre tiene una sensación familiar para muchos empleados federales que soportaron estancamientos pasados, incluido durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero esta vez, hay más en riesgo. La Casa Blanca republicana está utilizando los empleos de los trabajadores federales para presionar a los demócratas a suavizar sus demandas.

La administración Trump lanza una ola de despidos

Farruggia es el jefe de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, el sindicato que representa a los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia que enfrentó una ola de despidos durante el fin de semana. Al igual que otros 8.000 empleados del CDC que han sido suspendidos, ya vivía de cheque en cheque, y el pago parcial que llegó el viernes fue el último hasta que el gobierno vuelva a funcionar.