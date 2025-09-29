Demócratas y republicanos inflexibles

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la mayoría republicana, John Thune, están firmes en sus posturas antes del plazo inminente para mantener el gobierno abierto, mostrando poca evidencia de ceder incluso cuando ambas partes han acordado reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el lunes.

Los republicanos dicen que los demócratas necesitan ayudarlos a aprobar una simple extensión de la financiación del gobierno para la noche del martes para evitar un cierre y que no negociarán hasta que se apruebe. Los demócratas dicen que quieren conversaciones inmediatas sobre el cuidado de la salud y están dispuestos a cerrar el gobierno si no obtienen concesiones.

Un cierre es "totalmente responsabilidad de los demócratas", insistió Thune en una entrevista que se emitió el domingo en "Meet the Press" de NBC.

"La pelota está en su cancha", declaró Thune. "Hay una ley en el escritorio del Senado ahora mismo, podríamos recogerla hoy y aprobarla, ya ha sido aprobada por la Cámara y será firmada ley por el presidente para mantener el gobierno abierto".

Schumer, por su parte, indicó en el mismo programa que "depende de ellos" si los republicanos negociarán cuando ambas partes se reúnan en la Casa Blanca el lunes.

"Dios no quiera que los republicanos cierren el gobierno", señaló Schumer. "El pueblo estadounidense sabrá que es su responsabilidad".

El estancamiento en el Senado es solo el último de los desacuerdos anuales sobre financiación, pero las esperanzas de una resolución se están desvaneciendo. Los demócratas han sugerido que están más dispuestos que nunca a permitir un cierre mientras enfrentan demandas de sus votantes para resistir a Trump y a los republicanos en el Congreso. Algunos incluso argumentan que un cierre no haría mucha diferencia porque Trump ya ha recortado tantos empleos gubernamentales.

"Estamos escuchando del pueblo estadounidense que necesitan ayuda en el cuidado de la salud", sostuvo Schumer. "Y en cuanto a estos despidos masivos, ¿adivina qué? Respuesta simple, de una sola oración: lo están haciendo de todos modos".

Se espera que el Senado vote sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara para extender la financiación del gobierno el martes, antes de la fecha límite de las 12:01 de la mañana del miércoles para evitar un cierre. El proyecto de ley mantendría el gobierno abierto por otras siete semanas mientras el Congreso termina sus proyectos de ley de gasto anuales.

Es probable que los republicanos necesiten al menos ocho demócratas para aprobar una solución a corto plazo, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra. Los republicanos de la mayoría tienen 53 escaños y necesitan 60 votos para poner fin a un filibusterismo y aprobar la legislación.

Schumer aseguró que los demócratas necesitan "una negociación seria" en la reunión de la Casa Blanca con Trump y los cuatro principales líderes del Congreso, incluido el líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries y el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson.

La semana pasada, Trump canceló abruptamente una reunión planeada con los demócratas después de "revisar los detalles de las demandas poco serias y ridículas" de los demócratas, dijo Trump en las redes sociales.

Schumer aseveró que la reunión reprogramada en la Casa Blanca es "un buen primer paso".

"Ahora, si el presidente en esta reunión va a despotricar y simplemente gritar a los demócratas y hablar de todas sus supuestas quejas y decir esto, aquello y lo otro, no lograremos nada. Pero mi esperanza es que sea una negociación seria", afirmó Schumer.

Antes del último posible cierre del gobierno en marzo, muchos demócratas pidieron la renuncia de Schumer por haber brindado apoyo a los republicanos para mantener el gobierno abierto.