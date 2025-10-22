Republicanos van a la Casa Blanca en muestra de unidad

A tres semanas de que comenzó el cierre del gobierno, los republicanos del Senado se dirigen el martes a la Casa Blanca, no para conversaciones urgentes sobre cómo ponerle fin, sino para mostrar unidad con el presidente Donald Trump mientras se niegan a negociar sobre cualquier demanda de los demócratas.

Los demócratas del Senado también están seguros de su estrategia de seguir votando en contra del proyecto aprobado por la Cámara que reabriría el gobierno hasta que los republicanos, incluido Trump, se comprometan a extender los subsidios de salud que expiran a fin de año.

Contexto general

Ante la inflexibilidad de ambas partes, no está claro cuánto tiempo durará el estancamiento, incluso cuando cientos de miles de trabajadores federales perderán otro cheque de pago en los próximos días y los estados están advirtiendo que pronto se suspenderán por completo programas federales clave. Y por ahora parece poco probable que la reunión en la Casa Blanca conducirá a una resolución bipartidista, ya que los republicanos del Senado están firmes y Trump les ha seguido.

“Creo que el presidente está listo para involucrarse en la discusión” sobre la extensión de los subsidios, “pero no creo que estén preparados para hacerlo hasta que (los demócratas) abran el gobierno”, declaró el lunes el líder republicano del Senado, el senador por Dakota del Sur John Thune.

Efectos del cierre

Mientras el Capitolio sigue paralizado, los efectos del cierre están empeorando. Los trabajadores federales están a punto de perder cheques de pago adicionales en medio de una total incertidumbre sobre cuándo podrían eventualmente recibir su salario. Servicios gubernamentales como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, conocido como WIC, y los programas preescolares Head Start que atienden a familias necesitadas enfrentan posibles cortes de financiamiento. El lunes, el secretario de Energía Chris Wright advirtió que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear suspenderá a 1.400 trabajadores federales. La Administración Federal de Aviación ha reportado escasez de controladores aéreos y retrasos en vuelos en ciudades de todo Estados Unidos.

Aun así, ha habido poca urgencia en Washington, ya que cada lado cree que el otro eventualmente cederá. “Nuestra posición sigue siendo la misma, queremos terminar el cierre lo antes posible y solucionar la crisis de primas (del seguro de salud) que se cierne sobre 20 millones de estadounidenses trabajadores”, indicó el lunes el líder demócrata del Senado, el senador por Nueva York Chuck Schumer, refiriéndose a los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio que expiran en diciembre.