Convierte Trump cierre de gobierno en juego de poder

WASHINGTON.- El cierre del gobierno de Estados Unidos, que ya es el segundo más largo de la historia y no tiene un final a la vista, se convierte rápidamente en una forma para que el presidente Donald Trump ejerza un nuevo control sobre el gobierno.

No siempre fue así. De hecho, todo comenzó con un intento de reforzar la observancia de la ley federal en Washington.

El fenómeno moderno del cierre de servicios del gobierno estadounidense comenzó en 1980 con una serie de opiniones legales del secretario de Justicia Benjamin Civiletti, quien desempeñó su cargo en el régimen del expresidente demócrata Jimmy Carter. Civiletti recurrió a la Ley Antideficiencia de 1870 para argumentar que la ley era "clara e inequívoca" al restringir el gasto del gobierno una vez que la autoridad del Congreso expira.

Sin embargo, en el cierre actual, el presidente republicano ha utilizado la falta de financiamiento para castigar a los demócratas, ha intentado despedir a miles de trabajadores federales y ha aprovechado el vacío dejado por el Congreso para reconfigurar el presupuesto federal según sus prioridades.

"No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes", publicó Trump en su plataforma de redes sociales al inicio del cierre.

Los demócratas se han aferrado a sus posiciones.

Todo esto hace que esta lucha sea mucho más difícil de resolver y que pueda redefinir la manera en que Washington abordará las interrupciones de financiamiento en su totalidad.

¿Por qué hay cierres en el gobierno de Estados Unidos?

En los años posteriores al caso Watergate, el mandato de Civiletti en el Departamento de Justicia se definió por un esfuerzo por restaurar la confianza pública en Washington, a veces con interpretaciones estrictas de la ley federal.

Cuando un conflicto entre el Congreso y la Comisión Federal de Comercio produjo un retraso en la legislación de financiamiento para la agencia, Civiletti emitió su opinión, seguida más tarde por otra opinión que permitía al gobierno realizar servicios esenciales.

El funcionario ignoraba que eso sentaría las bases para algunas de las batallas políticas más definitorias por venir.

"Nunca pude imaginar que estos cierres durarían tanto tiempo y que se usarían como una táctica política", dijo al Washington Post hace seis años. Civiletti falleció en 2022.

Cómo evolucionaron los cierres

Durante los siguientes 15 años, no se produjeron cierres prolongados del gobierno. En 1994, los republicanos retomaron el Congreso, encabezados por el presidente de la Cámara, Newt Gingrich, y prometieron reformar Washington. Sus enfrentamientos más notables con el presidente demócrata Bill Clinton fueron sobre los cierres del gobierno.

La mayoría de los historiadores coinciden en que los cierres no funcionaron, y Clinton pudo ganar la reelección en parte al demostrar que se enfrentó a Gingrich.

"Los republicanos en la era de Gingrich obtienen algunas victorias políticas limitadas, pero para ellos en general es realmente un fracaso", dijo Mike Davis, profesor adjunto de historia en el Lees-McRae College.

Hubo un cierre significativo más en 2013, cuando los republicanos del Tea Party se enfrentaron con el presidente demócrata Barack Obama. Pero no fue hasta el primer mandato de Trump que los demócratas adoptaron la táctica de los cierres prolongados del gobierno.

¿En qué difiere este cierre?

Durante las interrupciones de financiamiento anteriores, las administraciones presidenciales aplicaron de manera equitativa entre las agencias afectadas las reglas que rigen los cierres.

"Se suponía que un cierre suspendería las actividades de las mismas cosas bajo Reagan que bajo Clinton", dijo Charles Tiefer, ex asesor general interino de la Cámara de Representantes y profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore. Afirmó que, en este cierre, el gobierno de Trump ha utilizado "un tipo de poder de apropiación presidencial desenfrenado, que es contrario a todo el sistema, a la Constitución original y a la Ley Antideficiencia".

La administración ha incorporado un enfoque claramente político en la lucha por el financiamiento, en el que agencias han actualizado sus sitios web para incluir declaraciones donde culpan a los demócratas por el cierre. El Departamento de Defensa recurrió a fondos de investigación y desarrollo para pagar a los miembros del servicio activo. Trump ha intentado iniciar despidos para más de 4.000 empleados federales que, en su mayoría, trabajan en áreas que se perciben como prioridades demócratas.

Esta semana, durante un almuerzo en la Casa Blanca con senadores republicanos, Trump presentó a su director de presupuesto Russ Vought como "Darth Vader" y se jactó de cómo está "recortando prioridades demócratas que nunca van a recuperar".

Los demócratas se han envalentonado con la estrategia y han votado repetidamente en contra de un proyecto de ley respaldado por los republicanos para reabrir el gobierno. Argumentan que los votantes finalmente responsabilizarán a los republicanos por el dolor del cierre porque su partido tiene el poder en Washington.

Los demócratas están seguros de haber elegido una demanda política ganadora con los planes de salud que se ofrecen en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, pero en el fondo, también luchan para detener la expansión del poder presidencial de Trump.

El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, reconoció que su estado tiene más que perder quizás que cualquier otro debido al gran número de empleados y actividades federales que tienen sede en ese estado. Pero argumentó que sus electores están hartos de un "desfile de castigos sin fin" por parte de Trump, que ha incluido despidos, cancelación de fondos para proyectos de desarrollo económico, campañas de presión contra universidades y el despido del fiscal federal de Virginia.

"Esto hace que la gente reaccione", dijo Kaine.

La determinación demócrata será puesta a prueba la próxima semana. Los empleados federales, incluido el personal de los propios legisladores, ya han pasado casi un mes entero sin cheques de pago completos. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que ayuda a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses a adquirir alimentos, enfrenta un posible abismo de financiamiento el 1 de noviembre. Las demoras en los viajes aéreos amenazan con empeorar aún más en medio de la escasez de controladores de tráfico aéreo.

El senador independiente de Maine, Angus King, dijo que espera que sus colegas comiencen a negociar rápidamente para poner fin al estancamiento.

Dijo haber sido uno de los pocos miembros del caucus demócrata en votar para poner fin al cierre porque "da poder al presidente más allá de lo que podría lograr de otra manera, y perjudica al país".