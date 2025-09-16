Presenta programa de radio de Charlie Kirk

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, presentó el lunes el programa de radio de Charlie Kirk, el influyente activista conservador que fue asesinado la semana pasada, diciendo a los oyentes que la mejor manera que conoce para honrar a su amigo es ser un mejor esposo y padre.

Vance presentó "The Charlie Kirk Show" desde su oficina ceremonial en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a un lado de la Casa Blanca. La transmisión en vivo del programa de dos horas se emitió en la sala de prensa de la residencia ejecutiva y contó con una serie de apariciones de funcionarios de la Casa Blanca y del gobierno que conocían a Kirk, de 31 años.

Vance, quien transportó el cuerpo de Kirk a su hogar en Arizona a bordo del Air Force Two la semana pasada, comenzó diciendo que "sustituyo a alguien insustituible, pero haré mi mejor esfuerzo".

El vicepresidente republicano, de 41 años, era especialmente cercano a Kirk, fundador de Turning Point USA, una de las organizaciones políticas más grandes del país con secciones en escuelas secundarias y campus universitarios. Ambos comenzaron una amistad hace casi una década, y Kirk abogó para que Vance fuera la elección de Donald Trump como vicepresidente el año pasado.

Vance narró el lunes cómo se sintió al sentarse con la viuda de Kirk, Erika Kirk, y quedarse sin palabras. Pero afirmó que ella le dijo algo que nunca olvidará, que fue que su esposo nunca le había levantado la voz y nunca "se enfadó ni fue malintencionado con ella".

El vicepresidente admitió que no podía decir lo mismo de él.

"En ese momento aprendí que necesitaba ser un mejor esposo y un mejor padre", dijo Vance en el programa, que se transmitió en Rumble. "Esa es la forma en que voy a honrar a mi amigo".

Después de que Kirk fuera asesinado el miércoles pasado en la Universidad del Valle de Utah, Vance rompió su agenda para el día siguiente —tenía previsto asistir el jueves a la 24ta conmemoración de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York— para volar en su lugar a Orem, Utah, con su esposa, Usha Vance.