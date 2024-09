Evento en la Casa Blanca con presidente Joe Biden

WASHINGTON, D.C..- Con un ritmo de salsa como fondo, la sala Este de la Casa Blanca recibió la noche del miércoles a unos 200 latinos que acudieron invitados a una recepción con el presidente, Joe Biden, para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana. Recibido con gritos de "Gracias Joe", el presidente felicitó a los asistentes por la contribución que los latinos han hecho al país. "Somos una nación de inmigrantes y por eso somos tan fuertes", subrayó.

Sin mencionar a Donald Trump, Biden sí se refirió a los comentarios que el republicano hizo en meses pasados para marcar la diferencia con el expresidente en un tema clave en esta campaña electoral como es el voto latino: "Nosotros no demonizamos a los inmigrantes, no los seleccionamos para atacarlos, no creemos que estén ´envenenando la sangre´ del país".

En un discurso de unos 15 minutos el presidente se refirió al origen irlandés de sus antepasados y, reconoció que muchas familias de latinos llevan en el país más que la suya propia. Se refirió a los presentes como "el sueño de sus antepasados" y reconoció "su valentía y la de sus ancestros, que tuvieron el coraje para venir a América a empezar una nueva vida". El presidente consiguió una efusiva ovación en varios momentos de su discurso y se oyeron gritos de: "Gracias, Mr. José".

Biden destacó la importancia de la población latina en el futuro de Estados Unidos y destacó que el 25% de los niños en edad escolar son hispanos. "Lo que va a pasar en los próximos 10 o 12 años va a cambiar la dinámica de este país", afirmó al subrayar la creciente relevancia de la comunidad latina.

Los latinos son el grupo demográfico que más ha crecido desde las últimas elecciones y con 36,2 millones de electores suponen el 14% de todos los ciudadanos con derecho a voto en el país. En sus manos podría estar la llave de la Casa Blanca. Desde 2020 se han sumado cuatro millones de nuevos votantes: cada 30 segundos un latino cumple 18 años, la edad necesaria para votar.

La actriz y productora Jessica Alba, que fue la encargada de dar la bienvenida al presidente, también mencionó los orígenes hispanos de su familia y de sus bisabuelos mexicanos, que formaron parte de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a comienzos del siglo pasado.

Biden logró arrancar algunas risas entre los asistentes: "Nanette está loca por mí. Me voy, así que me quiere", dijo en referencia a Nanette Barragán, presidenta del Caucus Hispano del Congreso. También bromeó con el hecho de que en unos meses dejará la presidencia. "Si soy muy bueno, a lo mejor me da un trabajo", dijo refiriéndose a la condición de empresaria de Alba.

El presidente también aprovechó la ocasión para resaltar los logros de su mandato que afectan a la comunidad hispana, como el de haber creado cinco millones de empleos para latinos y haber ampliado la cobertura médica en la comunidad hispana y el acceso a la universidad. En tono triunfalista, afirmó que Estados Unidos es "el único país que se vuelve más fuerte después de una crisis", a lo que añadió que la economía estadounidense es la mejor del mundo.

Biden se despidió antes de que los invitados continuaran la celebración con una banda de música que tocaba en vivo La Lambada: "Ya sé que parece que tengo 40 años, pero estoy viejo".