Agentes de CBP salvan a conductor atrapado en Washington

Demostrando su compromiso con la seguridad pública más allá de las tareas fronterizas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), llevó a cabo una exitosa misión de rescate en el estado de Washington.

El incidente ocurrió mientras agentes de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de CBP estaban proporcionando apoyo aéreo para evaluar los extensos daños causados por las recientes inundaciones en la región. Desde el aire, los agentes divisaron un camión de grandes dimensiones atrapado e inmovilizado en medio de un torrente de agua creciente, poniendo en grave peligro al conductor.

Respuesta Rápida y Colaboración Interagencial

Inmediatamente, AMO coordinó con el equipo BORSTAR (Patrulla Fronteriza Táctica y de Rescate) del Sector Blaine. Utilizando la capacidad de vigilancia aérea, el helicóptero de CBP pudo guiar al equipo terrestre para alcanzar la ubicación precisa del vehículo.

A través de una respuesta rápida y coordinada, los agentes de BORSTAR lograron acercarse al camión, luchando contra las fuertes corrientes. El conductor, cuya identidad no fue revelada, fue exitosamente extraído del vehículo, confirmando que se encontraba ileso pero en estado de shock.

Este acto resalta la versatilidad y la preparación de las unidades de CBP, que están listas para asistir a la comunidad en todo momento, desde la vigilancia fronteriza hasta las misiones críticas de búsqueda y rescate en condiciones extremas.