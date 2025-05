Dudan de que mexicano haya amagado a Donald

La afirmación de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, de que un inmigrante amenazó al presidente Donald Trump ha comenzado a desmoronarse.

Noem anunció el arresto de un hombre de 54 años que vive ilegalmente en Estados Unidos, diciendo que había escrito una carta en la que amenazaba con matar a Trump y que luego regresaría a México. La historia recibió mucha atención mediática y fue destacada por la Casa Blanca y los aliados de Trump.

Sin embargo, los investigadores creen que en realidad el hombre pudo haber sido incriminado para que fuera arrestado y deportado de Estados Unidos antes de que tuviera la oportunidad de testificar en un juicio como víctima de agresión, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto. La persona no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Funcionarios policiales creen que el hombre, Ramón Morales Reyes, nunca escribió una carta que Noem y su agencia compartieron en la que se expresa enojo por las deportaciones de Trump y se le amenaza con dispararle a la cabeza en un mitin. Noem compartió la carta en X junto con una foto de Morales Reyes, y la Casa Blanca también la compartió en sus cuentas de redes sociales.

La carta fue enviada por correo a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), al FBI y otras agencias, dijo la persona.

Como parte de la investigación, los funcionarios contactaron a Morales Reyes y le pidieron una muestra de escritura a mano y concluyeron que su escritura y la carta amenazante no coincidían y que la amenaza no era creíble, dijo la persona. No está claro por qué aun así los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidieron emitir un comunicado haciendo esa acusación.

Cuando se le pidió más información sobre la carta y sobre Morales Reyes, el DHS respondió en un correo electrónico que "la investigación sobre la amenaza está en curso. Durante el transcurso de la investigación, se determinó que esta persona estaba en el país ilegalmente y que tenía antecedentes penales. Permanecerá bajo custodia".

Los registros del ICE muestran que Morales Reyes está detenido en una cárcel de Juneau, Wisconsin, al noroeste de Milwaukee. El grupo de derechos de los inmigrantes Voces de la Frontera, con sede en Milwaukee, que aboga por su liberación, dijo que fue arrestado el 21 de mayo. El abogado Cain Oulahan, contratado para luchar contra su deportación, dijo que tiene programada una audiencia en un tribunal de inmigración en Chicago la próxima semana y espera que sea liberado bajo fianza.

Morales Reyes había sido víctima de agresión por parte de otro hombre en un caso que está a la espera de juicio en Wisconsin, dijo la persona familiarizada con el asunto. El juicio está programado para julio.

Morales Reyes trabaja como lavaplatos en Milwaukee, donde vive con su esposa y tres hijos. Recientemente había solicitado una visa U, que está diseñada para personas que están en el país ilegalmente y son víctimas de delitos graves, dijo la abogada Kime Abduli, quien presentó esa solicitud.

Abduli, la abogada de Morales Reyes, dice que éste no pudo haber escrito la carta, ya que no recibió educación formal y no puede escribir en español ni sabe hablar inglés. Señaló que no estaba claro si fue arrestado debido a las cartas.

"Realmente no hay forma de que pueda ser remotamente cierto", sentenció Abduli. "Estamos pidiendo una aclaración y una corrección del DHS para limpiar el nombre de Ramón de cualquier cosa que tenga que ver con esto".