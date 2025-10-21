Evaluará Corte si fumadores de marihuana pueden poseer arma

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que evaluará si es legal que quienes fuman marihuana de manera habitual pueden poseer armas, el caso más reciente sobre armas de fuego que llega al tribunal desde su decisión de 2022 que amplió los derechos sobre armas.

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a los jueces que reabran un caso contra un hombre de Texas acusado de un delito grave porque supuestamente tenía un arma de fuego en su casa y reconoció ser un consumidor habitual de marihuana. El Departamento de Justicia apeló después que un tribunal inferior anuló en gran medida una ley que prohíbe a quienes usan cualquier droga ilegal poseer armas.

El año pasado, un jurado condenó a Hunter Biden por violar la ley, entre otros cargos. Su padre, el entonces presidente Joe Biden, lo indultó posteriormente.

Es probable que los argumentos se presenten a principios de 2026, y se espera que la decisión se emita a inicios del próximo verano.

El gobierno republicano favorece los derechos de la Segunda Enmienda, pero los abogados del gobierno argumentaron que esta prohibición es una restricción justificable.

Pidieron a la Corte Suprema que restablezca un caso contra Ali Danial Hemani. Sus abogados lograron que se desestimara el cargo de delito grave luego que la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito determinara que la prohibición general es inconstitucional bajo la visión ampliada de la Corte Suprema sobre los derechos de armas. Sin embargo, los jueces de apelación concluyeron que aún podría usarse contra personas acusadas de estar drogadas y armadas al mismo tiempo.

Los abogados de Hemani argumentan que la ley pone a millones de personas en riesgo de violaciones técnicas, ya que al menos el 20% de los estadounidenses han probado la marihuana, según datos de salud del gobierno. Aproximadamente la mitad de los estados legalizaron el uso recreativo de la marihuana, pero sigue siendo ilegal bajo la ley federal.

El Departamento de Justicia argumenta que la ley es válida cuando se usa contra consumidores habituales de drogas porque representan un grave riesgo para la seguridad pública. El gobierno detalló que el FBI encontró el arma y cocaína de Hemani en un registro de su casa cuando los agentes investigaban viajes y comunicaciones supuestamente vinculados a Irán. Sin embargo, el cargo de armas fue el único presentado, y sus abogados dijeron que las otras acusaciones eran irrelevantes y se mencionaron sólo para hacerlo parecer más peligroso.