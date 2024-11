Invitación de Biden a la Casa Blanca, tradición que Trump ignoró el 2020

Por: Associated Press

Noviembre 12, 2024 -

Antes de regresar definitivamente el Día de la Inauguración, Donald Trump volverá brevemente a la Casa Blanca por invitación del presidente demócrata Joe Biden, quien esperaba derrotar a su predecesor republicano por segunda vez y residir allí durante cuatro años más.

Eso podría resultar en un encuentro incómodo, especialmente dado que, después de que Biden desplazara a Trump en 2020, Trump no ofreció tal invitación a la Casa Blanca a Biden. Trump incluso dejó Washington antes de la inauguración del 20 de enero de 2021, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde que Andrew Johnson se saltó la juramentación de Ulysses S. Grant en 1869.

Biden también tiene la distinción inusual de haber vencido a Trump en un ciclo y haber competido contra él durante unos 15 meses durante la campaña de este año. Mientras buscaba la reelección, Biden constantemente denunciaba a Trump como una amenaza para la democracia y los valores fundamentales de la nación antes de abandonar la carrera en julio y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris, quien asumió su propia campaña y perdió el día de las elecciones.

Cuando los dos se encuentren en el Despacho Oval el miércoles, técnicamente será la primera vez desde 1992 que un presidente saliente se sienta con uno entrante contra quien compitió en una campaña. En aquel entonces, el presidente republicano George H.W. Bush se reunió con el demócrata y presidente electo Bill Clinton aproximadamente dos semanas después de enfrentarse en el día de las elecciones.

Bush y Clinton hablaron de política antes de dirigirse juntos a la Sala Roosevelt para reunirse con su personal de transición. Clinton más tarde calificó la reunión de “terrífica” y dijo que Bush fue “muy útil”.

A lo largo de las décadas, tales reuniones de traspaso entre presidentes salientes y sus sucesores han sido por turnos amistosas, tensas y algo intermedias.

Esta vez, Biden ha prometido asegurar una transición suave y ha enfatizado la importancia de trabajar con Trump, quien es tanto su predecesor como sucesor presidencial, para unir al país. La invitación de Biden a Trump incluye a su esposa, la ex y ahora próxima primera dama, Melania Trump.

“Le aseguré que dirigiría toda mi administración para trabajar con su equipo”, dijo Biden sobre la llamada con Trump cuando hizo la invitación. El presidente electo “espera con interés la reunión”, dijo el portavoz Steven Cheung.

Jim Bendat, historiador y autor de “Democracy’s Big Day: The Inauguration of Our President”, calificó las charlas cara a cara entre presidentes salientes y entrantes como “saludables para la democracia”.

“Me complace ver que los demócratas han optado por tomar el camino alto y volver a las tradiciones que realmente hacen grande a América”, dijo Bendat.

Trump ha hecho esto antes

La reunión de este año no será territorio desconocido para Trump.

Él y el entonces presidente demócrata Barack Obama sostuvieron una discusión en el Despacho Oval que duró más de 90 minutos programados, días después de las elecciones de 2016. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, también mostró a Jared Kushner, yerno de Trump, el Ala Oeste.

“Ahora vamos a querer hacer todo lo posible para ayudarte a tener éxito. Porque, si tú tienes éxito, entonces el país tiene éxito”, le dijo Obama a Trump, a pesar de que el presidente electo acababa de lograr una victoria que dañó el legado del presidente saliente.

Trump parecía nervioso y estaba inusualmente comedido, llamando a Obama “un buen hombre” y la reunión “un gran honor”. Dijo que tenía “gran respeto” por Obama y que “discutieron muchas situaciones diferentes, algunas maravillosas y algunas difíciles”.

“Tengo muchas ganas de tratar con el presidente en el futuro, incluyendo su consejo”, dijo Trump. El secretario de prensa de la Casa Blanca de Obama, Josh Earnest, describió la reunión como “al menos un poco menos incómoda de lo que algunos podrían haber esperado”, y señaló que los dos “no volvieron a litigar sus diferencias en el Despacho Oval”.