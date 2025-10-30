Qué esperar en N. York el día de las elecciones

WASHINGTON.- La ciudad más grande del país elegirá a su próximo alcalde el martes en una elección que ha generado debate sobre el futuro del Partido Demócrata.

El candidato demócrata Zohran Mamdani, un miembro de la asamblea estatal de 34 años y socialista democrático que sacudió al partido con su victoria en las primarias de la ciudad de Nueva York en junio, se enfrentará al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo por segunda vez. Cuomo perdió las primarias demócratas y se presenta como independiente. Curtis Sliwa es el candidato republicano por segunda elección consecutiva.

El actual alcalde Eric Adams inicialmente planeó buscar la reelección como independiente, pero ante índices de aprobación muy bajos, se retiró a finales de septiembre. Sin embargo, permanecerá en la boleta.

Los votantes de la ciudad de Nueva York también votarán en elecciones para el concejo municipal y otros cargos. Entre los candidatos se encuentra el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien supervisó un caso de dinero secreto contra el presidente Donald Trump y busca la reelección.

Mamdani se ha convertido en un símbolo del ala más joven y progresista del Partido Demócrata. Los demócratas moderados, tanto en Nueva York como a nivel nacional, se están distanciando de Mamdani, cuya campaña digital enfatizó soluciones progresistas a las preocupaciones sobre el costo de vida. Algunos congresistas demócratas, incluidos aquellos de Nueva York, fueron lentos en apoyar a Mamdani: el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, lo respaldó el 24 de octubre, un día antes de que comenzara la votación anticipada, mientras que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, aún no se ha pronunciado. Mientras tanto, los miembros más a la izquierda de sus bancadas han apoyado a Mamdani. Los republicanos no han vacilado en vincular a Mamdani y sus políticas con el Partido Demócrata. Trump, un ex neoyorquino, ha atacado a Mamdani, calificándolo de "comunista" e incluso amenazando con deportarlo.

En una ciudad donde los demócratas registrados superan a los republicanos por casi seis a uno, Mamdani entra en la elección general como el favorito por amplio margen. Hasta el 28 de octubre, ha gastado casi 12,8 millones de dólares este año, con cuatro millones adicionales en el banco, según la junta de finanzas de campaña de la ciudad de Nueva York. Cuomo, en comparación, ha gastado 12,1 millones de dólares con 900.000 en el banco. Sliwa ha gastado casi 5,1 millones de dólares y le quedan 866.000.

DÍA DE LAS ELECCIONES

Las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, concejo municipal y otras oficinas municipales, así como alcalde de Buffalo y una propuesta en la boleta se llevarán a cabo el martes. Las urnas cierran a las 9 p.m. -¿Qué hay en la boleta? La AP proporcionará resultados de votación y declarará ganadores en las elecciones municipales de la ciudad de Nueva York y para alcalde de Buffalo, y una propuesta en la boleta estatal.