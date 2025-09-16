Estudiantes de secundaria pierden su nivel académico

La caída en el rendimiento en lectura y matemáticas de los estudiantes de secundaria estadounidenses, que comenzó hace una década, persistió durante la pandemia del COVID-19, con las calificaciones de los estudiantes de 12º grado cayendo a su nivel más bajo en más de 20 años, según los resultados de un examen conocido como el reporte nacional de calificaciones, publicados el martes.

Los estudiantes de octavo grado también perdieron terreno de forma significativa en habilidades científicas, según los resultados de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés).

Las evaluaciones fueron las primeras desde la pandemia para los estudiantes de octavo grado en ciencias y de 12º grado en lectura y matemáticas. Reflejan una tendencia descendente en todos los niveles de grado y áreas temáticas en las publicaciones anteriores de NAEP, que se considera uno de los mejores indicadores del progreso académico de las escuelas de Estados Unidos.

"Las calificaciones de nuestros estudiantes con peor rendimiento están en mínimos históricos", señaló Matthew Soldner, comisionado interino del Centro Nacional de Estadísticas de Educación. "Estos resultados deberían impulsarnos a todos a tomar acciones concertadas y específicas para acelerar el aprendizaje de los estudiantes".

Aunque la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en el rendimiento estudiantil, los expertos apuntaron que el descenso de las calificaciones es parte de un arco más largo en la educación que no puede atribuirse únicamente al COVID-19, el cierre de escuelas y a los problemas relacionados como el aumento del ausentismo. Los educadores señalaron factores subyacentes potenciales, como el aumento del tiempo que pasan los estudiantes frente a las pantallas, la reducción de la capacidad de atención y un declive en la lectura de textos más largos tanto dentro como fuera de la escuela.

La caída en las calificaciones de lectura apareció junto a un cambio en cómo se enseña inglés y lengua en las escuelas, poniendo el foco en textos cortos y extractos de libros, dijo Carol Jago, directora asociada del Proyecto de Lectura y Literatura de California en UCLA. Como profesora de inglés de secundaria hace 20 años, Jago dijo que era habitual que sus estudiantes leyeran 20 libros a lo largo de un año. Ahora, algunas clases de inglés asignan solo tres libros por curso.

"Para ser un buen lector, hay que tener resistencia para permanecer en la página, incluso cuando las cosas se ponen difíciles", dijo Jago. "Hay que desarrollar esos músculos y no los estamos desarrollando en los niños".

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que las calificaciones muestran por qué el gobierno del presidente, Donald Trump, quiere dar a los estados más control sobre el gasto educativo.

"A pesar de gastar miles de millones anualmente en numerosos programas K-12, la brecha de rendimiento se está ampliando, y más estudiantes de último año de secundaria están rindiendo por debajo del nivel básico en matemáticas y lectura que nunca antes", dijo McMahon.