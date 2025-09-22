Fracasan esfuerzos de paz de Trump

WASHINGTON.- Un mes después de una cumbre en Alaska con el líder ruso Vladímir Putin, el presidente Donald Trump aún parece sorprendido de que su estrategia no haya resultado en paz en Ucrania.

"Él me ha decepcionado", dijo Trump esta semana. "Realmente me ha decepcionado".

No ha habido más avances en Oriente Medio, donde el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está comenzando una nueva ofensiva en Ciudad de Gaza y atacando en toda la región.

"Tienen que ser muy, muy cuidadosos", dijo Trump después de que Israel atacó a Hamás dentro de Qatar, un aliado de Estados Unidos que ha sido anfitrión de negociaciones diplomáticas.

La decepción y frustración de Trump es muy diferente de la confianza y dominio que intenta proyectar en el escenario internacional, especialmente mientras promueve sus esfuerzos diplomáticos y hace campaña para el Premio Nobel de la Paz. Cuando se le preguntó sobre sus objetivos para la próxima Asamblea General de la ONU, el presidente dijo "paz mundial". Pero los conflictos más destacados parecen estar escalando en lugar de disminuir.

"Todo este último esfuerzo de nueve meses por la paz fue solo un carrusel", dijo Max Bergmann, quien trabajó en el Departamento de Estado en la administración del demócrata Barack Obama y que ahora está en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Gestos audaces, pero alcanzar acuerdos de paz es difícil

Aunque Trump valora los gestos audaces —un ataque de bombardero furtivo en Irán, un anuncio arancelario amplio— resolver un rompecabezas global es una lucha mucho mayor.

La verdad fundamental, dijo Bergmann, es que "intentar alcanzar acuerdos de paz es muy difícil", y que Trump no se ha rodeado de diplomáticos experimentados y expertos en política exterior.

"Es como si me dijeras, ´ve a hacer un trato hotelero´", señaló Bergmann. "Sería un trato terrible. Se perdería mucho dinero".

En defensa de Trump, la Casa Blanca ha señalado comentarios de líderes europeos que han elogiado sus esfuerzos por forjar acuerdos de paz. Trump a menudo señala que contrata "solo a las mejores personas".

Matt Kroenig, un asesor senior de política en el Pentágono durante el primer mandato de Trump, dijo que la audacia del presidente puede obtener resultados, como cuando exigió un aumento en el gasto de defensa de los aliados europeos.

Sin embargo, Trump puede terminar dando vueltas en temas más desafiantes y eventualmente rendirse, como cuando intentó persuadir a Kim Jong Un para que pusiera fin al programa nuclear de Corea del Norte.